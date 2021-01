I fantasmi del Commissario Ricciardi partono forte. La prima puntata della nuova serie tv con Lino Guanciale, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, è stata seguita da 5.951.000 spettatori netti per il 24.1% di share. Indicativi del successo, anche i tweet arrivati in second screen durante la messa in onda della puntata con l'hashtag #IlCommissarioRicciardi schizzato subito in cima ai trend della serata. La seconda puntata de Il commissario Ricciardi andrà in onda il 1 febbraio. Arrestata la crescita del Grande Fratello Vip che, giunto alla 34esima puntata, non va oltre i 3.393.000 spettatori netti per il 19.5% di share. Sulle altre reti, bene Report che fa il 9% di share.

Ascolti tv 25 gennaio 2021

Nel dettaglio, in una serata che è stata dominata dal Commissario Ricciardi: la prima puntata della serie tv con Lino Guanciale, Antonio Milo, Serena Iansiti e Maria Vera Ratti, Il senso del dolore, è stata vista da 5.951.000 spettatori netti per il 24.1% di share, ribadiamo) il Grande Fratello Vip si ferma a 3.393.000 spettatori pari al 19.5% di share. Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci in onda su Rai3 ha realizzato 2.330.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Safe, in onda su Italia1, fa segnare 1.877.000 spettatori netti per il 7.2% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Quarta Repubblica, in onda su Rete4, è stata vista da 1.091.000 spettatori per il 5.5% di share. Su Rai2, NCIS è stato visto da 828.000 spettatori netti per il 3.2% di share. Schegge di Paura, con Edward Norton, Frances McDormand e Richard Gere in onda su La7, è stata vista da 446.000 spettatori netti per il 2% di share. Su Tv8, 4 Ristoranti è stata vista 401.000 spettatori netti. Ma tu di che segno 6?, in onda sul Nove, è stato visto da 316.000 spettatori netti per l'1% di share.