Il cast ufficiale di Tale e Quale Show 2021, tutti i concorrenti Dopo ipotesi e smentite, svelato il cast ufficiale dell’edizione 2021 di Tale e Quale Show. Tra i concorrenti che hanno confermato la loro presenza Alba Parietti, Biagio Izzo, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Federica Nargi. Confermata anche la partecipazione di Cristiano Malgioglio tra i giurati, mentre resta misteriosa l’identità del quarto giudice. Nonostante le parole di Carlo Conti abbiano lasciato intendere qualche indizio.

A cura di Giulia Turco

Al via il 17 settembre, Tale e Quale Show si prepara per una nuova edizione su Rai 1, sotto l’attenta guida del padrone di casa Carlo Conti. In totale sono 11 i personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a mettersi alla prova con le loro imitazioni nei panni dei miti della musica. Dopo ipotesi e smentite, Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato il cast ufficiale al completo: ora lo show può iniziare a scaldare i motori.

Chi sono i concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show

Carlo Conti ha confermato la presenza di un cast stellare per la prossima edizione del suo show di Rai 1. I concorrenti, alcuni dei quali erano già stati svelati negli scorsi mesi, sono Simone Montedoro, attore che interpreta il Capitano Tommasi in Don Matteo; Federica Nargi, showgirl ed ex velina di Striscia la notizia; Francesca Alotta, cantante vincitrice di Sanremo Giovani nel 1992 insieme ad Aleandro Baldi; Dennis Fantina, cantante e vincitore di Saranno Famosi nel 2001; Alba Parietti, conduttrice tv e opinionista; Biaggio Izzo, attore e comico napoletano; Deborah Johnson, figlia d’arte del cantante Wess; Pier Paolo Pretelli, ex velino e concorrente del GFVip 5 così come la conduttrice Stefania Orlando; Ciro Priello, attore e volto dei The Jackal e infine il trio dei gemelli di Guidonia, cantanti battezzati così da Fiorello che li ha lanciati nel suo format Edicola Fiore.

Gli indizi di Carlo Conti sul quarto giudice

Lo show di Rai 1 arriva, con quella che sta per iniziare, all’edizione numero 11, ma le novità non finiranno, come promette il padrone di casa Carlo Conti: “La vera novità sono i protagonisti”, spiega nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “L’edizione di quest’anno sarà ancora più all’insegna della leggerezza e del divertimento assoluto. Anche all’interno del repertorio faremo cose che non abbiamo mai fatto finora”, anticipa il conduttore. La prima novità è la presenza inedita di Cristiano Malgioglio che affiancherà gli altri giurati ormai veterani Giorgio Panariello e Loretta Goggi, mentre come anticipato non ci sarà Vincenzo Salemme impegnato con il suo ultimo film. Il quarto giudice infine, è a sorpresa, e sarà rivelato nel corso della conferenza stampa pochi giorni prima del programma. Gli indizi di Carlo Conti tuttavia, lasciano intendere che mestiere fa il quarto giudice in tv: “Mi piaceva avere ospiti “impossibili”, sogno Maria De Filippi, Gerry Scotti, Lapo Elkann… e se non potrò avere loto, ci sarà qualcuno che sarà ‘tale e quale’ a loro”.