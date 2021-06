Ciro Priello farà parte del cast di Tale e Quale Show 2021. È ufficiale, lo ha spoilerato Carlo Conti, intervenuto nel corso di ‘Gli Europei a casa The Jackal‘, il format in onda su Raiplay nel quale il gruppo di videomaker commenta gli Europei 2021. In un momento di chiacchiera a fine partita, dopo la vittoria dell'Italia contro la Turchia, i comici hanno scambiato qualche battuta con il conduttore di Tale e Quale show in collegamento video, che ha invitato l'attore: "Ciro, fammi un do di petto!". Ciro ha eseguito e Carlo Conti dopo la performance canora lo ha incalzato: "Preparati Ciro…preparati". Il gruppo ha esultato e pungolato Ciro: "Uno spoiler". Carlo Conti ha sminuito ridendo: "Ma non abbiamo detto nulla dai…".

Tale e Quale show indiscrezioni sul cast

È ufficiale insomma che l'attore napoletano sarà tra i concorrenti della prossima edizione dello show musicale di Rai 1 che andrà in onda su Rai 1 a partire dalla prossima metà di settembre, ancora una volta sotto la guida esperta di Carlo Conti. Per il resto del cast, al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma secondo Tvblog vedremo un ritorno in tv di alcuni partecipanti del GRVip 5 come Mariateresa Ruta e la figlia Guenda Goria, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò. Tra i nomi più papabili c'è anche il rapper Moreno e l'attore Alex Belli.

Gli Europei a casa The Jackal

Gli Europei a casa The Jackal sono un format che da venerdì 11 giugno alle 21 segue commentando con l'ironia dei comici napoletani le partite dell'Italia nel corso degli Europei. L'appuntamento è per mercoledì 16 giugno (Italia – Svizzera), poi domenica 20 giugno per Italia-Galles. Tutto sarà commentato attraverso la leggerezza che da sempre contraddistingue il gruppo comico napoletano che commenterà ogni match come un classico appuntamento tra amici. Ci saranno anche amici, ospiti vip, tra quelli annunciati Stefano De Martino, Michela Giraud e Carolina Morace. Il programma andrà in onda dal Centro Produzione Rai di Napoli.