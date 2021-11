Biagio Izzo esilarante nell’imitazione di Cristiano Malgioglio: “Ho fatto l’uccello duro” Biagio Izzo ha imitato Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show. Una performance che oltre a essere esilarante ha avuto anche il sapore della vendetta per l’attore che è stato sempre aspramente criticato dal giurato: “Stavolta se dice che ho fatto schifo vuol dire che lui ha fatto schifo lui. Sono in una botte di ferro, anzi canterò male. Stasera ci divertiremo”.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Biagio Izzo ha il grande merito di essere sempre riuscito a strappare un sorriso agli spettatori nel corso di Tale e Quale Show 2021. Durante le sue esibizioni, si è divertito e ha fatto divertire. Per la finale ha voluto cimentarsi con l'imitazione di Cristiano Malgioglio: "Speriamo di farlo bene e di non farlo arrabbiare, sono preoccupato perché sta in sala, però stavolta se dice che ho fatto schifo vuol dire che lui ha fatto schifo. Sono in una botte di ferro, anzi canterò male. Stasera ci divertiremo".

Biagio Izzo ha cantato Mi sono innamorato di tuo marito

Biagio Izzo ha cantato la canzone Mi sono innamorato di tuo marito. Inutile dire che la performance è stata esilarante. Arrivato sul palco, impettito con il suo ciuffo biondo, si è rivolto a Malgioglio: "Guardati, ti rendi conto di quanto sei affascinante?". Il paroliere è scoppiato a ridere: "Sei uguale a me". Una performance che ha lasciato i giudici senza fiato e piegati in due dalle risate. Ancora una volta, il concorrente è riuscito a regalare un momento di puro intrattenimento.

La giuria scoppia a ridere

Veniamo ora ai giudizi espressi dalla giuria. Biagio Izzo ha commentato sconcertato: "Pensavo di avere visto tutto nella vita. Ma non c'è mai fine al peggio. Sei riuscito a stonare meno di Malgioglio però". Loretta Goggi, facendo fatica a parlare per le risate, ha ammesso: "Devo a Biagio le più sane risate di questa edizione. Hai simpatia e talento". Poi, è toccato al diretto interessato esprimersi. Cristiano Malgioglio ha commentato:

Leggi anche Ciro Priello sposa Maura Iandoli e annuncia la data del matrimonio in diretta a Tale e Quale Show

"Ho impiegato più di quarant'anni per farmi un nome e cognome e tu in un minuto e quindici secondi, mi hai distrutto. Devi fare dei gesti morbidi, come un uccello al primo volo, lui invece è stato molto duro. Come un uccello che vola e poi cade".

E Biagio Izzo ha completato quel dialogo surreale dicendo: "Ho fatto l'uccello duro".