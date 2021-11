I Gemelli di Guidonia sono i vincitori di Tale e Quale Show 2021: la classifica completa I Gemelli di Guidonia hanno vinto Tale e Quale Show 2021. Nel corso della finale del programma di Carlo Conti hanno imitato i Beatles, esibizione con la quale hanno scalato per l’ennesima volta la classifica. Così, si sono aggiudicati la targa e il premio da 30 mila euro da devolvere in beneficenza. Venerdì 19 novembre, andrà in onda il Torneo di Tale e Quale Show.

A cura di Daniela Seclì

I Gemelli di Guidonia vincono Tale e Quale Show 2021, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Nel corso della finale si sono cimentati con l'imitazione dei Beatles, aggiudicandosi una targa e 30 mila euro da devolvere in beneficenza. Gli artisti hanno scelto l'AIRC, fondazione per la ricerca contro il cancro. Sul podio, al secondo posto Francesca Alotta, al terzo posto Deborah Johnson. Nel corso della finale, sono stati svelati anche i concorrenti che potranno partecipare al Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show in onda venerdì 19 novembre.

Tutte le esibizioni della finale di Tale e Quale Show 2021

Le esibizioni che hanno caratterizzato la finale di Tale e Quale Show sono state tutte decisamente complesse. Insomma, i concorrenti hanno dovuto dimostrare di essere stati in grado di compiere un percorso di crescita. Ecco i personaggi che sono stati portati in scena e con i quali ciascun concorrente ha sperato di potersi aggiudicare un posto alto in classifica: Francesca Alotta ha imitato Loredana Bertè; Deborah Johnson si è cimentata con Aretha Franklin; Federica Nargi ha interpretato Sylvie Vartan; Stefania Orlando ha imitato Caterina Caselli; Alba Parietti ha portato in scena la grinta di Alice; Dennis Fantina ha affrontato una prova difficilissima cimentandosi con Andrea Bocelli; i Gemelli di Guidonia hanno incantato con i Beatles; Biagio Izzo è riuscito ancora una volta a strappare un sorriso imitando Cristiano Malgioglio; Simone Montedoro ha ricordato Nino Manfredi; Pierpaolo Pretelli ha interpretato Robbie Williams, mentre Ciro Priello ha imitato Ed Sheeran, da lui ribattezzato Ed Ciro.

La classifica finale: chi partecipa al torneo dei campioni

Ad aggiudicarsi la vittoria dell'ottava e ultima puntata (prima del Torneo) di Tale e Quale Show sono stati i Gemelli di Guidonia. Ecco, invece, la classifica finale che vede sempre primeggiare i tre artisti:

I Gemelli di Guidonia, 467 punti; Francesca Alotta, 436 punti; Deborah Johnson, 426 punti; Ciro Priello, 414 punti; Pierpaolo Pretelli, 411 punti; Dennis Fantina, 410 punti; Stefania Orlando, 388 punti; Simone Montedoro, 341 punti; Alba Parietti, 276 punti; Federica Nargi, 270 punti; Biagio Izzo, 213 punti.

Ecco i concorrenti che parteciperanno al Torneo dei campioni di Tale e Quale Show: