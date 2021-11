Pierpaolo Pretelli si spoglia a Tale e Quale, Malgioglio: “Studia di più”, Giulia Salemi lo difende Pierpaolo Pretelli ha interpretato Robbie Williams durante la finale di Tale e Quale Show. Nel corso della performance, proprio come fa l’artista nel videoclip della canzone, si è spogliato. Cristiano Malgioglio lo ha bacchettato, invitandolo a studiare di più e allenarsi di meno. Pronta la difesa di Giulia Salemi, che era in platea.

A cura di Daniela Seclì

Venerdì 5 novembre è andata in onda la finale di Tale e Quale Show che ha incoronato vincitori i Gemelli di Guidonia. Non è passata inosservata l’esibizione di Pierpaolo Pretelli. Il concorrente ha imitato Robbie Williams e ha intonato Rock DJ. Durante la performance, per ricalcare il videoclip del brano, è rimasto in mutande, con una tigre sugli slip. La reazione di Cristiano Malgioglio non si è fatta attendere.

Cristiano Malgioglio bacchetta Pierpaolo Pretelli

Se per il resto della giuria, la performance è stata buona, Cristiano Malgioglio non ha apprezzato particolarmente l'esibizione. Al contrario, ha consigliato al trentunenne di studiare di più e passare meno tempo in palestra, perché è talmente intelligente da non dover puntare tutto sull'aspetto fisico:

“Devi sapere che Robbie Williams ha una presenza straordinaria è prorompente. Tu sei un bellissimo ragazzo, hai una bellezza prorompente e accattivante. Sei un ragazzo molto fortunato perché sei molto intelligente, sai lavorare. Robbie Williams lo hai fatto in modo terribile vocalmente. Non c’entravi niente. Te l’ho sempre detto, devi studiare, andare meno in palestra, altrimenti figlio mio rimani sempre in mutande".

Giulia Salemi difende Pierpaolo Pretelli

Carlo Conti ha interpellato Giulia Salemi che era in platea. Pierpaolo Pretelli ha ironizzato: “Amore, parla tu che conosci la tigre”. La sua fidanzata ha rimesso al suo posto Cristiano Malgioglio: "Voglio dire alla zia Malgy che Pierpaolo non si allena da due mesi e studia tutti i giorni”. Giulia ha fatto sentire il suo supporto a Pierpaolo anche sui social dove ha scritto:

"Siamo tutti fieri del tuo incredibile percorso di crescita con tanto studio, impegno e voglia di metterti in gioco. Ci hai fatto sorridere, ballare e divertire tanto. Ti amiamo".

Un messaggio d'amore che ha scaldato il cuore dei fan dei Prelemi.