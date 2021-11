Loretta Goggi in lacrime: “Maledetta primavera disco di platino, il pubblico mi vuole bene” La finale di Tale e Quale Show si è aperta con un carico di emozioni per Loretta Goggi. Carlo Conti, infatti, le ha consegnato il disco di platino per le copie che Maledetta Primavera ha venduto solo quest’anno. La cantante e giurata si è commossa: “Ringrazio il mio pubblico, è tanto, mi vogliono bene. Sono felice”.

A cura di Daniela Seclì

La finale di Tale e Quale Show, in onda il 5 novembre, ha avuto inizio con una sorpresa per Loretta Goggi. Carlo Conti le ha consegnato l'ennesimo prezioso riconoscimento di una carriera già brillante. L'artista, infatti ha ricevuto il disco di platino per le copie che Maledetta Primavera ha venduto solo quest'anno. Insomma, un successo senza tempo che da 40 anni emoziona chi lo ascolta. Carlo Conti ha spiegato:

"Prima di iniziare c'è una cosa importantissima. È un onore per me dare un riconoscimento particolare. A Tale e Quale abbiamo un grande onore. La Warner Music Italia, con la certificazione FIMI, ti consegna il disco di platino…una cosa clamorosa che nel mondo non è mai successa…per le vendite di quest'anno di Maledetta Primavera. Parliamo di un brano di quarant'anni fa. Soltanto quest'anno, nel 2021, è stato rieditato e ha superato le 70 mila unità, che si uniscono a milioni e milioni di copie vendute".

Loretta Goggi si commuove

Loretta Goggi, emozionata e commossa, ha raggiunto il centro dello studio e ha preso il suo premio. Ha ringraziato il pubblico e tutti coloro che dopo anni la seguono ancora con affetto e non dimenticano di sostenerla:

"Ringrazio il mio pubblico, è tanto, mi vogliono bene. Sono felice perché se questa canzone, dopo quarant'anni, ancora viene scaricata o acquistata lo devo al pubblico. Non avrei mai pensato di arrivare a 70 mila copie".

Ad attenderla, però, c'era un'altra sorpresa.

La sorpresa di Serena Autieri

Serena Autieri, vincitrice della prima edizione di Tale e Quale Show, all'insaputa di Loretta Goggi, l'ha sorpresa cantando Maledetta Primavera. Il suo talento canoro e il trucco e parrucco perfetti, hanno permesso di mettere in scena un omaggio molto intenso. Autieri ha commentato: "Che emozione cantare davanti a te, tu sei una regina assoluta per tutti noi". Loretta Goggi si è commossa fino alle lacrime e l'ha ringraziata.