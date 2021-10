Ciro Priello si esalta con Michael Jackson, Cristiano Malgioglio: “Manca il singhiozzo” La sesta puntata di Tale e Quale Show 2021 è stata aperta da Ciro Priello che ha imitato Michael Jackson cantando “Beat It”. Standing Ovation del pubblico e “chapeau” di Loretta Goggi, ma il solito Cristiano Malgioglio apre il siparietto e trova il pelo nell’uovo: “Ti manca il singhiozzo che faceva Michael Jackson”.

Tutti in piedi per Ciro Priello. La sesta puntata di Tale e Quale Show 2021 si apre con la sua imitazione di Michael Jackson. L'attore dei The Jackal è un grande fan del "King of Pop" e ha un passato da ballerino. Anche per questo, la sua "Beat It" è stata un'iniezione di energia. Nel video che mostra la settimana di preparazione, Ciro Priello scherza anche con i suoi tutor improvvisando una versione partenopea di Michael Jackson, poi arriva finalmente il momento dell'esibizione in diretta: è standing ovation.

Lo chapeau di Loretta Goggi

Loretta Goggi è la prima tra i giudici a esprimere il suo parere: "Ma quanto sei bravo! Ma quanto mi piaci! Mi piaci assai! Vocalità incredibile, trucco somigliante ma la cosa impressionante è che ha una determinata altezza e più sei basso, meglio balli. Più sei alto, più hai difficoltà. Tu, invece, hai un'agilità pazzesca. Chapeau!".

La critica di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio continua a recitare la parte del ‘giudice cattivo' e soprattutto con Ciro Priello sembra andarci sempre giù pesante. Questa volta tira fuori addirittura "il singhiozzo di Michael Jackson", che Ciro Priello non avrebbe saputo imitare. Lo stesso Priello prova a precisare: "Ma in questo pezzo, il singhiozzo non c'è".

Sai qual è il problema? Sei un ragazzo stupendo, hai un bellissimo talento e vorrei dirti cose straordinarie. Ma Michael Jackson ha un timbro particolare e ha una tecnica unica. Mi è mancata l'energia di Michael Jackson, so che hai fatto danza, ma mi è mancato. E mi è mancato il singhiozzo. Michael Jackson aveva il dono del singhiozzo. Il singhiozzo non me lo hai fatto. Anzi, il singhiozzo me lo hai fatto venire tu a me.

Giorgio Panariello sdrammatizza e rimette le cose a posto: "Non sono d'accordo con Goldrake (in riferimento al costume di scena di Cristiano Malgioglio, ndr). Secondo me, invece, ha lavorato benissimo, si è impegnato tanto. Sei stato bravo".