Pierpaolo Pretelli è Achille Lauro a Tale e Quale Show, sui social è un successo L’esibizione di Pierpaolo Pretelli nella terza puntata di Tale e Quale Show ha decisamente lasciato il segno. L’ex gieffino, nei panni di Achille Lauro in “Me ne frego”, ha entusiasmato il pubblico e la giuria, per poi conquistare i social che hanno già scelto il loro preferito a colpi di commenti e hashtag.

A cura di Ilaria Costabile

Terza puntata di Tale e Quale Show, in onda venerdì 1 ottobre, e sul palco entra nelle vesti di Achille Lauro uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione, ovvero Pierpaolo Pretelli, che ha già dimostrato di sapersi immedesimare in personaggio noti della musica italiana, raggiungendo anche posti piuttosto alta in classifica.

L'entrata non poteva che essere trionfale, come fu l'ingresso del cantante romano a Sanremo 2020, in gara con il singolo "Me ne frego". L'iconica tutina dorata indossata dall'artista è stata ovviamente riproposta anche in questo caso, ma non sono mancati i commenti dei giudici a riguardo: "La voce era uguale, ma appena ti ho visto mi è venuto in mente Ivan Drago, quello di Rocky, visto il tuo fisicaccio" dice Giorgio Panariello ironizzando sul fatto che i due abbiano una fisicità completamente diversa. La perfomance, però, ha convinto immediatamente il pubblico presente in studio che ha applaudito l'ex gieffino, alzandosi in una standing ovation. Non poteva mancare anche il commento, piuttosto sarcastico di Cristiano Malgioglio che, infatti, ha immediatamente espresso un giudizio sul modello: "Lui è bravissimo, è un vero e proprio showman, anche se in questo caso avrebbe dovuto trascinare maggiormente la voce. Imita tutti benissimo, compreso Malgioglio".

Pretelli idolo sui social

Sui social, poi, impazza la performance con l'hashtag della trasmissione con i fan di Pierpaolo Pretelli che commentano a tutto spiano l'esibizione del loro beniamino, sottolineando come fosse uguale ad Achille Lauro tanto nei gesti, quanto nella voce. Nonostante non manchino anche i commenti di chi, invece, non ha riscontrato una somiglianza lampante e accusando gli altri utenti di non conoscere la musica del cantante di "Me ne frego". Intanto, in studio, l'approvazione è stata unanime con un Pretelli felice e soddisfatto della sua riuscita nello show.