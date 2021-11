Quando va in onda il Torneo dei Campioni di Tale e quale Show: la data e i concorrenti La finale di Tale e Quale Show è solo un arrivederci per Carlo Conti. Dopo una breve pausa, infatti, il conduttore tornerà in televisione per il consueto Torneo che vedrà i concorrenti più rappresentativi di questa edizione, sfidare i fuoriclasse di quella passata per aggiudicarsi il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2021.

La finale di Tale e Quale Show ha incoronato vincitori i Gemelli di Guidonia. Il programma condotto da Carlo Conti, che anche quest'anno ha ottenuto grande successo negli ascolti, si prenderà una piccola pausa. Venerdì 12 novembre, infatti, cederà il passo alla partita Italia – Svizzera valida per la Qualificazione ai Mondiali. Tale e Quale Show, poi, tornerà in onda venerdì 19 novembre, sempre alle 21:25 su Rai1, per il Torneo che vedrà i 6 concorrenti migliori dell'ultima edizione (tre uomini, tre donne e un gruppo), scontrarsi con 4 protagonisti (due uomini e due donne) della passata edizione. Gli spettatori potranno rivedere anche gli amati giudici: Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Stavolta, tuttavia, il torneo sarà più breve del previsto. Ecco i concorrenti che si sfideranno a suon di imitazioni e quante puntate comporranno il torneo prima di arrivare alla proclamazione del Campione di Tale e Quale Show 2021.

Chi partecipa al Torneo dei campioni di Tale e Quale show 2021

Al torneo di campioni di Tale e Quale Show parteciperanno i vincitori dell'edizione 2021 i Gemelli di Guidonia e i loro compagni di avventura Francesca Alotta; Deborah Johnson; Stefania Orlando; Ciro Priello; Pierpaolo Pretelli; Dennis Fantina. I concorrenti ripescati dalla scorsa edizione, invece, sono Barbara Cola; Pago; Carolina Rey e Virginio. A differenza delle precedenti edizioni, quest'anno il torneo si esaurirà in una sola puntata. Poi andrà in onda The Voice Senior con Antonella Clerici. Carlo Conti tornerà in televisione a gennaio per condurre quattro puntate di Tali e Quali. La formula sarà sempre quella del programma di Rai1, ma il cast sarà composto da concorrenti non famosi.