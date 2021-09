Tale e quale show, Vincenzo De Lucia quarto giudice della seconda puntata: imiterà Maria De Filippi Fonti vicine a Fanpage.it hanno svelato che Vincenzo De Lucia sarà il quarto giudice della seconda puntata di Tale e Quale Show 2021, in onda venerdì 24 settembre. Il programma condotto da Carlo Conti, dunque, sarà impreziosito dallo straordinario talento dell’imitatore, che per l’occasione vestirà i panni di Maria De Filippi.

A cura di Daniela Seclì

Venerdì 24 settembre, andrà in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show 2021. I concorrenti del programma condotto da Carlo Conti torneranno a cimentarsi con imitazioni, che si faranno via via più complesse. In giuria, cambia il quarto giudice. Se l'esordio era stato scandito dal talento di Claudio Lauretta, nei panni di Vittorio Sgarbi, a caratterizzare la seconda puntata sarà un altro amatissimo imitatore. Fanpage.it è in grado di svelare in anteprima di chi si tratta.

Cosa farà Vincenzo De Lucia a Tale e Quale show

Fonti vicine a Fanpage.it, hanno rivelato che il quarto giudice che affiancherà Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sarà l'amatissimo Vincenzo De Lucia. Classe 1987, l'imitatore ha affascinato il pubblico, imitando alla perfezione personaggi come Mara Venier, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Barbara D’Urso e Franca Leosini. È stato di certo, uno dei personaggi più amati di Made in Sud e spesso ha fatto anche delle incursioni a Domenica In. Nel programma condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show, vestirà i panni di una cara amica del conduttore, Maria De Filippi. Non resta che attendere la puntata di venerdì 24 settembre per vederlo all'opera.

Le trasformazioni della seconda puntata del 24 settembre

Ecco le trasformazioni a cui assisteremo nella seconda puntata di Tale e Quale Show. Francesca Alotta imiterà Liza Minnelli, Deborah Johnson imiterà Tina Turner; Federica Nargi si cimenterà con Baby K; Stefania Orlando si trasformerà in Donatella Rettore; Alba Parietti sarà imperdibile nei panni di Damiano David dei Maneskin; Dennis Fantina sarà Claudio Baglioni; Biagio Izzo si trasformerà in Nino D'Angelo; i Gemelli di Guidonia si caleranno nei panni dei Bee Gees; Simone Montedoro imiterà Franco Califano; Pierpaolo Pretelli imiterà Sangiovanni, mentre Ciro Priello diventerà Mika.