Tra i programmi TV di stasera ci sono "Che Dio ci aiuti" su Rai Uno, "In arte Gianna Nannini" su Rai Tre e "Temptation Island" su Canale 5. Sul primo canale Rai continuano le repliche dell'ultima stagione della serie tv con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, in attesa della nuova stagione. Su Rai Tre la serata è dedicata a tracciare il profilo personale e artistico di una delle cantanti italiane più amate, Gianna Nannini. Su Canale 5, infine, va in onda la terza puntata di Temptation Island, con nuovi confronti e pinnettu.

Tra i film di stasera 15 luglio 2020 vi segnaliamo il film fantastico "L'alba del pianeta delle scimmie" su Italia Uno e il film drammatico "Il cammino per Santiago"su Rai Movie.

Vediamo cos'altro c'è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky.

Rai Uno

21:25 – Che Dio ci aiuti (Serie tv)

La sesta stagione di "Che Dio ci aiuti" andrà in onda nel 2021: lo ha confermato Elena Sofia Ricci, che nella fiction interpreta Suor Angela. Nel cast ci saranno anche due new entry: Pierpaolo Spollon e Erasmo Genzini, che si uniranno ai protagonisti ormai già noti e quasi tutti riconfermati. In attesa delle nuove puntate, su Rai Uno continuano le repliche dell'ultima stagione. Gli episodi che saranno trasmessi stasera vedono al centro della trama Ginevra, alle prese con il ritorno di suo padre e il desiderio di vendicare la morte della madre.

Rai Due

21:45 – Hawaii Five-0 (Serie tv)

La serie tv segue le vicende degli investigatori McGarrett e Danno, a capo di una squadra che lavora per combattere il crimine sulle spiagge dello Stato di Aloha. Trasmessa per la prima volta in America circa un anno fa, la nona stagione è arrivata anche in Italia. Nella puntata in onda stasera, dal titolo "Artisti di strada", i detective indagano sull'omicidio di un addetto al lavaggio dei vetri che si scoprirà essere anche un noto artista di strada. Qual era il suo segreto? L'unica pista da seguire è una costosa camicia hawaiana.

Rai Tre

21:20 – In arte Gianna Nannini (Documentario)

Pino Strabioli incontra la regina del rock italiano e ce la racconta tramite un'intervista esclusiva, in cui la Nannini si svela in quanto artista, ma anche in quanto donna. L'intervista è intervallata da video, spezzoni di concerti e interviste ad altri grandi artisti che hanno lavorato con lei e ne tracciano un profilo personale. Rivivendo la storia della sua infanzia, inoltre, ritroviamo anche aneddoti e momenti di un'Italia ormai passata, in cui emergere e trovare una buona vetrina era più difficile.

Rai Movie

21:10 – Il cammino per Santiago (Film drammatico)



Uscito nel 2010, il film racconta la drammatica storia di Tom Avery, un oftalmologo californiano che ha compiuto il cammino di Santiago per portare a termine il viaggio intrapreso dal figlio. Il giovane ha perso la vita sui Pirenei, a causa di una tempesta dalla quale non ha avuto scampo. Dopo averlo fatto cremare, Tom ha quindi deciso di camminare al suo posto, portando l'urna con le sue ceneri nello zaino.

Rete 4

21:27 – I legnanesi (Spettacolo teatrale)



Per questa estate, la Mediaset ha pensato di farci rivivere un pezzo di storia del teatro italiano, mandando in onda ogni settimana una piéce teatrale de I legnanesi, una compagnia che recita esclusivamente in dialetto. Questa sera riviviamo "La famiglia Colombo". Siamo a Milano, a pochi giorni dalla festa di Sant'Ambrogio. La simpatica famiglia Colombo, insieme a tutto il vicinato, si fa in quattro per organizzare i festeggiamenti nei minimi particolari.

Canale 5

21:20 – Temptation Island (Programma d'intrattenimento)



Filippo Bisciglia conduce la terza puntata di Temptation Island, il programma in cui coppie famose e non mettono alla prova il loro amore. Lo scopo è quello di non cedere alle tentazioni. Durante la seconda puntata, la coppia formata dai nip Alessandro e Sofia ha abbandonato il programma. Non ci resta che stare a vedere quali saranno le sorti delle coppie rimaste in gioco. Se vi siete persi le dirette, potete recuperare le puntate precedenti in replica o in streaming.

Italia Uno

21:30 – L'alba del pianeta delle scimmie (Film fantastico)



Will Rodman lavora come scienziato per una grande società farmaceutica, la Gen-Sys: il suo compito è quello di svolgere ricerche sulla genetica, per sviluppare un virus benigno in grado di ricostituire il tessuto cerebrale danneggiato e curare l'Alzheimer, malattia da cui è affetto suo padre, con il quale tenta un avvicinamento proprio in virtù della malattia. Tutto sembra procedere per il meglio, fino a quando le scimmie su cui venivano testati i farmaci cominciano ad assumere un comportamento particolarmente aggressivo.

La5

21:10 – Una tata e tre nipoti (Film commedia)



Dopo la fine di una relazione e un aborto spontaneo, Stecey MacDonald decide di prendersi una pausa dal suo lavoro di insegnante ed è pronta ad una nuova avventura che le faccia dimenticare il passato e l'aiuti a rialzarsi e a ritrovare la felicità. Un giorno, decide di accettare un lavoro come baby sitter: il suo compito è quello di occuparsi di tre bambini, i nipoti dell'affascinante single Ryan Cunningham. L'uomo, single incallito, ha preso con sè i suoi tre nipoti alla morte della sorella, rendendosi ben presto conto di non essere in grado di occuparsi di loro.

La7

20:35 – In onda (Programma d'approfondimento)

Come di consueto, l'estate di La7 è targata "In onda". Il programma è condotto da David Parenzo e Luca Telese e si occupa di politica, attualità e società. In particolare, si discuterà dello smart working, dei vantaggi e degli svantaggi del lavorare da casa e dell'eventualità che questa modalità di lavoro aumenti la disparità tra uomo e donna nella società.

TV 8

21:30 – Paura in volo (Film d'azione)

A causa di una collisione durante il volo, un aereo deve compiere un atterraggio d'urgenza, rischiando di schiantarsi su Berlino, perché non in condizioni di essere dirottato verso un punto sicuro. Intervengono così le autorità militari, che hanno l'incarico di decidere se cercare di salvare i passeggeri o evitare il disastro e abbattere l'aereo prima dello schianto.

Sky Cinema Uno

21:15 – Stuber – Autista d'assalto (Film d'azione)



Vic è un detective di polizia con un grande cruccio: quello di non riuscire ad incastrare il più temibile tra i terroristi. L'occasione per incastrarlo definitivamente arriva all'improvviso. Proprio quel giorno, però, l'uomo ha subito un intervento agli occhi che gli impedisce momentaneamente di vedere. Pur di non perdere l'occasione, però, si affida a Stu, un autista disposto a tutto per salvare il suo posto di lavoro.