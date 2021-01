Nella penultima puntata del Grande Fratello Vip, quella del 28 dicembre 2020, c'è stato l'incontro tra Andrea Zelletta e la sua fidanzata Natalia Paragoni, in seguito ad una richiesta di chiarimento voluta tanto dal gieffino quanto dalla sua dolce metà. In quel frangente, però, è emersa una notizia che ha lasciato di stucco l'ex volto di Uomini e Donne, relativa ad un presunto tradimento da parte della sua ragazza, consumatosi questa estate. La bomba era stata lanciata da Dayane Mello, durante un confessionale, ed è stata riproposta anche in un puntata, ma ovviamente la notizia ha avuto delle conseguenze.

Natalia Paragoni ha diffidato il GF Vip

Alfonso Signorini, in puntata, ha svelato ad Andrea che la compagna Natalia, invitata in studio, ha deciso di rifiutare l'invito: "Questa sera ilo Grande Fratello ha invitato Natalia per darti la possibilità di avere tutte le risposte sui tuoi dubbi. Purtroppo lei, non ce l’aspettavamo, ma ha rifiutato il nostro invito e non è voluta venire qua a parlarti. Ma ci ha fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. Una richiesta che noi rispettiamo anche perché per Natalia quello che è stato detto nella Casa non corrisponde al vero. Non mi aspettavo una reazione così formale anche nei tuoi confronti. Che non sia qui a guardarti negli occhi desta un po’ di stupore. La cosa che ha fatto molto discutere fuori dalla Casa è stata la tua reazione. Hai mostrato sicurezza e poi sei crollato. Cosa ti ha fatto cambiare sentimento?".

I motivi della confusione di Andrea Zelletta

Andrea ha quindi spiegato i motivi della sua confusione: "Il giorno dopo mi sono svegliato con le cose belle che mi sono portato nel rivedere Natalia. Ma il tarlo era entrato nella mia testa. Quando ho incontrato Natalia, sapevo del weekend ma il chiacchiericcio mi era nuovo ed è stato una doccia fredda. Davanti a Natalia ho glissato perché mi fido ciecamente di lei. Ma quando mi sono arrivati altri dettagli ho avuto un attimo di defaillance. Sentire dire delle cose non vere verso la mia compagna mi ha ferito. Riflettendoci e ripensando agli occhi di Natalia, ho pensato che vale la pena crederle, avere fiducia in lei. Un rapporto si basa sulla fiducia, quindi ho deciso di scacciare questo tarlo. Se avrò delle domande, ne parlerò viso a viso con lei". E ha concluso dichiarando di avere compreso i motivi dell'assenza di Natalia: "Credo che non sia venuta questa sera a parlarmi perché vuole affrontare questa situazione lontano dalle telecamere, non davanti alla gente. Sono argomenti talmente delicati e intimi che vanno rispettati. Lei è sensibile, è fragile e questa situazione la risolveremo al di fuori. Sono sicuro che lei non ha fatto nulla di quello che si dice".

La reazione di Andrea Zelletta

Dopo l'accaduto Andrea Zelletta ha cercato in tutti i modi di mantenere la calma e ha dimostrato di fidarsi ciecamente della sua ragazza, difendendola in ogni occasione, pur sapendo chi potrebbero essere le persone che hanno alimentato la voce di questo possibile tradimento. Intanto, però, valutando l'ipotesi che possa davvero essere successo qualcosa questa estate, l'ex volto di Uomini e Donne non ha esitato nel dire: "se mi ha tradito, per me è finita", dopo essersi disperato all'idea che si sia consumato tutto alle sue spalle.

Le voci che confermerebbero il flirt

Non manca chi da fuori le mura del Grande Fratello, poi, conferma questo chiacchiericcio sull'infedeltà di Natalia Paragoni, la quale ha sempre negato che quest'estate fosse accaduto qualcosa. Soleil Sorge, ad esempio, dichiara che "di queste voci ne eravamo tutti a conoscenza", come a voler sottolineare il fatto che fosse una notizia diffusasi repentinamente in un certo giro di persone. Tante le ipotesi che sono state fatte nel corso di queste settimane, anche nella casa più spiata d'Italia, da Tommaso Zorzi che conferma di conoscere il presunto flirt della Paragoni, perché avevano frequentato la stessa scuola, alla stessa Dayane Mello che in quel famoso confessionale aveva dichiarato che sarebbe stato il coinquilino di Andrea Zelletta a divulgare questo scoop.