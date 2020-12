Natalia Paragoni nega di avere tradito il fidanzato Andrea Zelletta. La compagna del concorrente del Grande Fratello Vip 2020 è diventata l’involontaria protagonista di una bomba scoppiata nella Casa qualche ora fa. Dopo il freddo biglietto di auguri fatto recapitare al fidanzato, biglietto che ha messo in crisi Zelletta, la storia d’amore tra i due è diventata oggetto di discussione nella Casa. Dayane Mello – lo ha raccontato Cecilia Capriotti – avrebbe riferito in confessionale di essere a conoscenza di una serie di informazioni che potrebbero mettere in crisi il rapporto tra i due, ma la confidenza della modella brasiliana non è stata ancora resa nota. Intanto, mentre sui social si moltiplicano le voci a proposito di un presunto tradimento della Paragoni, Natalia è intervenuta su Instagram per smentire tali pettegolezzi.

Natalia Paragoni: “Non ho tradito Andrea Zelletta”

Qualche ora fa, mentre il nome di Natalia entrava in tendenza su Twitter proprio a causa di quanto raccontato sul suo conto nella Casa, la Paragoni ha pubblicato una Instagram Story: “Ragazzi, vi state facendo troppi film mentali da come sto leggendo. Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo e mai e poi mai lo tradirei. Fate andare meno la testa. Grazie”. La Paragoni, dunque, smentisce di avere tradito il compagno.

L’indiscrezione di Dayane Mello

Ma i rumors nati intorno alla relazione tra Zelletta e Natalia non si placano. Dayane non ha ancora confessato ad alta voce la confidenza riportata nel confessionale, ma Cecilia Capriotti ha confidato a Stefania Orlando di essere a conoscenza delle informazioni riportate dalla modella brasiliana. “Una bomba”, ha raccontato la donna, “Anche loro (gli autori del Gf Vip, ndr) si sono impauriti. Fanno 20 puntate su questa cosa”. Di che cosa sta parlando precisamente Cecilia? E il Grande Fratello, ritrovatosi con un’altra bomba tra le mani pronta da far esplodere, deciderà di trattare il caso in puntata?