Un’altra bomba si prepara a scoppiare nella Casa del Grande Fratello Vip, bomba che potrebbe investire la coppia formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Ha fatto discutere il criptico biglietto di auguri mandato dall’influencer al fidanzato, un messaggio privo di tenerezza che Natalia sembrerebbe avere inviato al compagno sull’onda della rabbia. Andrea è entrato in crisi dopo quel biglietto, immaginando che la compagna si fosse allontanata ma senza riuscire a comprenderne i motivi.

Dayane Mello avrebbe parlato di Natalia Paragoni

Il fatto che i riflettori si siano accesi sulla coppia formata da Andrea e Natalia ha spinto i concorrenti in Casa a parlare della storia d’amore tra i due, con esiti inaspettati. Secondo quanto raccontato da Cecilia Capriotti a Stefania Orlando, Dayane Mello sarebbe in possesso di una serie di informazioni potenzialmente in grado di complicare il rapporto tra Andrea e la compagna e le avrebbe riportate in confessionale di fronte a Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi. La Capriotti ha quindi riferito l’episodio a Stefania Orlando: “Una bomba. Io ho risposto ‘Che paura’ e lui ‘mi stai terrorizzando’. C’è una cosa che sa e voleva dirla. Ci fanno venti puntate. Anche loro si sono impauriti per questa cosa. Ci ha detto che non sa se poteva dire questa cosa e le abbiamo detto di no. L’ha detta a noi due e basta”.

Il mistero sarà svelato al Gf Vip?

Il mistero al quale fra riferimento Cecilia Capriotti e che riguarda la relazione tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sarà oggetto di una delle prossime puntate del reality show? Per il momento, le informazioni presumibilmente riferite da Dayane sono rimaste segrete. La modella brasiliana ha confidato a Carlotta Dell’Aquila di non averne parlato ad alta voce a causa della presenza nella Casa di Sonia Lorenzini, influencer che sarebbe molto amica della Paragoni.