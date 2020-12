Anche il giorno di Natale non mancano colpi di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Il pubblico del reality sta rumoreggiando sui social in merito allo strano regalo che Natalia Paragoni ha fatto al fidanzato Andrea Zelletta. Ai concorrenti è stata infatti concessa la possibilità di ricevere doni dai loro parenti e li hanno aperti nella diretta del 25 dicembre.

Il regalo di Natalia: profumo e biglietto misterioso

Il pacchetto scartato da Zelletta, ricevuto in apparenza da Natalia, conteneva una piccola boccetta di profumo da donna, con un biglietto piuttosto criptico: "Tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza”, con la parola "tuo" sottolineata. Immediato lo stupore di Andrea e degli altri inquilini, che hanno pensato immediatamente a uno scherzo o a un significato particolare. C'è chi ha ipotizzato che il profumo in questione potrebbe essere quello usato dalla stessa Natalia (sebbene Zelletta abbia spiegato che la sua fidanzata non usi abitualmente profumi). Al momento il senso del dono resta un mistero, ma tanto è bastato per scatenare teorie e speculazioni sul web. Il regalo della Paragoni cela un messaggio rivolto ad Andrea, forse una critica o un segnale di allontanamento? Già l'assenza di Natalia dai videomessaggi di auguri di Natale rivolti dai parenti e partner dei concorrenti aveva suscitato non poco scalpore. Tra i dubbi di tutti, è arrivato un commento duro di Andrea Zenga che ha parlato di "smania di protagonismo" da parte di Natalia.

Il gossip su Andrea e Natalia svelato da Signorini

Un'ipotesi lega quanto accaduto alla rivelazione fatta da Alfonso Signorini qualche giorno fa: "C’è qualcuno nella Casa di adesso che alla mia domanda diretta nel provino ‘Ma se tu entri nella Casa del Grande Fratello, con la fidanzata come la metti’, mi ha risposto ‘Ma chi se la ricorda più! Io la sfanc*** appena entro nella Casa, non mi ricordo nemmeno più di lei’ e adesso è lì a fare il cuoricino". Il conduttore non ha fatto nomi ma appare piuttosto evidente che abbia fatto riferimento ad Andrea Zelletta, unico concorrente maschio ancora al GF Vip con una fidanzata. Natalia potrebbe aver letto la notizia e reagito male.

Le stories di Natalia Paragoni

Le Instagram Stories della Paragoni, però raccontano tutta un'altra storia. La ragazza ha infatti pubblicato il giorno di Natale due foto molto romantiche che la mostrano insieme a Zelletta, con la dedica "Il mio amore". Dunque, non sembra esserci alcun rancore o problema con i fidanzato. Il giallo del regalo, a questo punto, si infittisce.