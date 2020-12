Natalia Paragoni, compagna di Andrea Zelletta, non è comparsa nel video di auguri che il Grande Fratello ha mostrato ai concorrenti in vista delle prossime feste di Natale. La splendida influencer scelta da Zelletta a Uomini e Donne più di un anno fa non solo non è comparsa nel video di auguri, ma su Instagram, mentre andava in onda la puntata del GF Vip, ha scritto: “Non ho più parole”, senza ulteriori specifiche. Al contrario, Andrea ha voluto far recapitare alla fidanzata un messaggio e, mandandole un regalo confezionato con le sue mani, si è rivolto direttamente alla compagna: “Mai avrei pensato di trascorrere il Natale senza di te. In me è cresciuta la voglia di paternità: vorrei che tu fossi la madre dei miei figli”.

Assente anche Giuliano, compagno di Rosalinda

Nemmeno Giuliano Condorelli, compagno di Adua Del Vesco, è comparso nel video di auguri realizzato dal Grande Fratello. Il fidanzato di Rosalinda Cannavò tace da settimane. Non ha voluto commentare in alcun modo quello che sta accadendo nel suo rapporto con l’attrice concorrente del GF Vip. Ma questa sera Adua ha chiarito di essere ancora innamorata del fidanzato, sebbene convinta che il loro rapporto debba cambiare.

Nemmeno Fariba, mamma di Giulia, nel video di auguri

Altra grande assente nel video di auguri realizzato dal Grande Fratello è stata Fariba Teherani, madre di Giulia Salemi. La donna era stata iperpresente all’epoca della prima partecipazione della figlia al Grande Fratello Vip. Quest’anno, invece, ha fatto perdere le sue tracce. Ma Giulia aveva già chiarito di avere stretto un accordo con la madre affinché, almeno in questa occasione, la donna la lasciasse libera di partecipare da sola a questa edizione del reality, senza scomode interferenze dall’esterno che, due anni fa, le costarono parte del gradimento del pubblico a casa.