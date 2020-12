Rosalinda Cannavò grande protagonista della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip 2020, in onda lunedì 21 dicembre. Nell'appuntamento prenatalizio con il reality condotto da Alfonso Signorini si è parlato dei dubbi di Rosalinda sul fidanzato Giuliano Condorelli e del suo rapporto strettissimo, ma talvolta anche conflittuale, con Dayane Mello.

Rosalinda: "Amo Giuliano ma pretendo una proposta di matrimonio"

Durante la settimana, Rosalinda ha parlato più volte del suo rapporto con Giuliano: "La paura c’è, la paura di questo primo incontro col mio ragazzo. La paura che possa non accettare la persona che sono oggi. Lo amo, ma avendo fatto questa evoluzione ho paura che ci divida. Al primo posto oggi devo mettere me stessa. Devo capire se la persona che ho di fronte ama la persona che sono oggi. Voglio un’evoluzione nella nostra storia. Adesso non so se è pronto ma lo pretendo. Mi riferisco a una proposta di matrimonio. Continuare a vivere da fidanzati, dopo 10 anni, ognuno a casa sua mi sta stretto". In diretta, Rosalinda ha confermato il suo amore per Giuliano ma ha anche posto all'uomo una serie di condizioni: "Lo amo però qua dentro ho fatto un percorso personale che mi ha fatto maturare, crescere e prendere consapevolezza della persona che sono. Capire quanto sia importante difendere le mie idee. Il nostro rapporto è stato molto spesso basato sul fatto che sono stata molto debole, lui ha avuto molto potere perché gliel’ho concesso. È sempre stato la mia guida, gli ho affidato tutto, accantonando a volte quello che pensavo. Rivedere le foto insieme a lui mi ricorda anche dei periodo brutti passati e mi ricorda i miei limiti. Sto maturando una consapevolezza. Mi troverò di fronte a una persona che non si aspetta di trovarsi di fronte a una donna più determinata, pronta a difendere le sue idee. So che non se lo aspetta". Dayane Mello è pronta a sostenerla: "Lo ama ma deve ancora conoscersi. Prendere la sua mano e poi scegliere se seguirlo. Credo che lei abbia già preso in mano la sua vita. È forte e determinata, sono felice di esserle stata vicina. Le ho consigliato di amarsi. Il resto verrà di conseguenza".

Le dichiarazioni di Rosalinda sul fidanzato Giuliano

Qualche giorno prima, Rosalinda aveva ammesso di sentire "una sensazione strana" dopo tre mesi di lontananza da Giuliano Condorelli: "Mi viene ansia per il dovermi trovare a lottare con lui che magari mi dirà: ‘Questo non è andato bene' e siccome io adesso voglio essere leggera nella mia vita, ho paura di trovarmi con lui che mi dice: ‘Hai fatto male'. Io vorrei una persona che mi dicesse: ‘Hai fatto tutto quello che ti sentivi? Benissimo, sono contento per te‘". Rosalinda si era detta molto cambiata grazie all'esperienza nella Casa e aveva ammesso di sentirsi spesso considerata dal compagno più come una "bambina" che come una donna:

Non ho più voglia di lottare per difendere le mie idee. Spesso accade che lui le consideri a priori sbagliate, voglio che cambino queste cose nel nostro rapporto. Io ho bisogno di una persona che mi faccia sentire importante come donna. Lui spesso è molto protettivo nei miei confronti. Mi fa sentire più sua figlia che la sua ragazza. E questo non è bello, mi sento una bambina incapace di fare delle scelte con lui che deve darmi una direzione, ma non è così. Lo sa che sono pronta a sposarmi e ad avere figli, ma non vuole. A 28 anni per me è molto importante creare la mia famiglia, costruire qualcosa di solido, non ho più voglia di giocare, voglio stabilità in un rapporto. Tante volte ho provato a spiegarglielo ma lui scappa. Ha ragione quando dice che dobbiamo vivere un po' di spensieratezza, però se la cosa si protrae… Io ho sempre voluto essere una mamma giovane, non voglio avere un figlio a 40 anni o a 45 anni. Sento che il mio momento è tra poco, ma non corrisponde con il suo. Quando ho forzato le cose, ci siamo divisi.

Il rapporto tra Rosalinda e Dayane

Il profondo legame tra Rosalinda e Dayane è uno dei più chiacchierati del Gf Vip. I fan le chiamano affettuosamente "Rosmello" ed entrambe hanno spesso fatto riferimento al trasporto e alla complicità che esiste tra di loro. "C’è un affetto che non avevo mai provato per un’amica, non avevo mai avuto scenate di gelosia con un’amica. Non lo so gestire, è una cosa nuova mi sono sentita trascurata perché ho visto che aveva delle attenzioni verso i nuovi arrivati, verso Sonia", aveva ammesso Rosalinda nella precedente puntata.