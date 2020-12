Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, sta riscoprendo se stessa nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Nel corso della puntata trasmessa venerdì 18 dicembre, ha spiegato di provare per Dayane Mello qualcosa di mai provato prima. Inoltre, Cristiano Malgioglio ha assicurato di averle sorprese mentre si baciavano. Al netto del rapporto con Dayane, Rosalinda sta riflettendo molto sulla sua relazione con il fidanzato Giuliano Condorelli.

I timori di Adua Del Vesco sul rapporto con il fidanzato

Dayane Mello ha chiesto ad Adua Del Vesco se stia sentendo la mancanza del suo compagno. La gieffina ha replicato di sì, ma ha anche aggiunto che dopo questa distanza di tre mesi ha "una sensazione strana". Ha spiegato che "è come se la vita iniziasse qua dentro". Poi ha confidato all'amica, i timori che sta avendo sulla sua relazione con il fidanzato Giuliano Condorelli:

"Mi viene ansia per il dovermi trovare a lottare con lui che magari mi dirà: ‘Questo non è andato bene' e siccome io adesso voglio essere leggera nella mia vita, ho paura di trovarmi con lui che mi dice: ‘Hai fatto male'. Io vorrei una persona che mi dicesse: ‘Hai fatto tutto quello che ti sentivi? Benissimo, sono contento per te'. Al di là di tutto, lì starà il mio cambiamento, nel dirgli: ‘Non sono più quella di prima, se ho preso una direzione, se ho fatto una scelta, se ho detto qualsiasi cosa è perché lo sentivo'. Questa è la cosa più importante".

La decisione di Adua Del Vesco

Adua Del Vesco ritiene di non aver mai ferito il suo fidanzato. In questi ultimi tempi, tuttavia, ha preso un'importante decisione. Non ha intenzione di tollerare che Giuliano critichi le sue idee o, per eccesso di protezione, la tratti come una bambina. Infine, ha chiarito di voler convolare a nozze quanto prima, ma ritiene che Condorelli non condivida il suo stesso desiderio di farsi una famiglia:

"Non ho più voglia di lottare per difendere le mie idee. Spesso accade che lui le consideri a priori sbagliate, voglio che cambino queste cose nel nostro rapporto. Io ho bisogno di una persona che mi faccia sentire importante come donna. Lui spesso è molto protettivo nei miei confronti. Mi fa sentire più sua figlia che la sua ragazza. E questo non è bello, mi sento una bambina incapace di fare delle scelte con lui che deve darmi una direzione, ma non è così. Lo sa che sono pronta a sposarmi e ad avere figli, ma non vuole. A 28 anni per me è molto importante creare la mia famiglia, costruire qualcosa di solido, non ho più voglia di giocare, voglio stabilità in un rapporto. Tante volte ho provato a spiegarglielo ma lui scappa. Ha ragione quando dice che dobbiamo vivere un po' di spensieratezza, però se la cosa si protrae…Io ho sempre voluto essere una mamma giovane, non voglio avere un figlio a 40 anni o a 45 anni. Sento che il mio momento è tra poco, ma non corrisponde con il suo. Quando ho forzato le cose, ci siamo divisi".

Non resta che attendere che il Grande Fratello li metta in contatto per poter avere un chiarimento.