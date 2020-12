Il gossip che circolerebbe sul conto di Natalia Paragoni, non ha lasciato indifferente Andrea Zelletta. Il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 è apparso molto provato, soprattutto quando Tommaso Zorzi gli ha chiarito la diceria che aleggia sulla sua fidanzata: "Dayane ha detto che Natalia è andata a letto con quest'uomo per farsi regalare dei vestiti di marca". Inoltre, durante la diretta in molti hanno capito che lui già sapesse tutti i dettagli della vacanza di Natalia a Capri. In realtà, non sapeva nulla delle chiacchiere – perché al momento di questo si tratta – su Paragoni. Così, è scoppiato a piangere.

Andrea Zelletta vuole un confronto con Natalia Paragoni

Andrea Zelletta è crollato. Samantha De Grenet, vedendolo in lacrime, lo ha raggiunto e gli ha permesso di sfogarsi. L'ex tronista di Uomini e Donne, ha parlato dei dubbi che lo stanno devastando. Vorrebbe poter parlare con Natalia Paragoni per farle qualche domanda in più su queste chiacchiere che la riguardano e che sono venute fuori durante il loro incontro nella casa:

"Sto male. Non ce la faccio più. Io non sapevo del chiacchiericcio. Stanno dicendo delle robe. Io divento pazzo. Al 99,9% è falso, ma perché si dicono queste cose? Io non posso tollerare che si sia parlato con facilità di una cosa del genere. Io ho detto: ‘Io so'. Ma io so che è andata in vacanza, c'era un evento, con conoscenti. Ero d'accordo? No. Adesso vorrei sapere di più. Perché ci sono in giro queste voci? Ho mal di testa da ieri. Mi verrebbe spontaneo fare delle domande. Io so tutte le persone con cui era quest'estate. Non ho neanche la forza di arrabbiarmi con Dayane".

Samantha De Grenet consola Andrea Zelletta

Samantha De Grenet lo ha invitato a dare retta solo al suo istinto. Se si fida della sua fidanzata, dovrebbe non dare troppo peso a queste chiacchiere perché in quanto personaggio noto, potrebbero essere mosse solo dall'invidia: "Amore, sai che ci sono persone che amano creare problemi. Dà fastidio vedere delle coppie felici. Io mi fido al 100% di mio marito e pensi che su di lui non mi siano arrivati chiacchiericci. Se ti fidi di lei deve bastarti perché oggi è questa voce, domani sarà un'altra. Siete due persone in vista che fate invidia alla gente. Ci sono le persone cattive che vogliono mettere zizzania. Lei ti ha guardato negli occhi e ha detto che ti ama".