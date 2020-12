Nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta si è ritrovato a pensare al suo rapporto con la fidanzata Natalia Paragoni, a seguito di un regalo natalizio che non è riuscito a comprendere e il cui biglietto gli è apparso eccessivamente freddo e formale. Come se non bastasse Dayane Mello ha sganciato una vera e propria bomba sul loro rapporto. Nella puntata di lunedì 28 dicembre, Natalia Paragoni è entrata nella casa e ha avuto un confronto con il suo fidanzato. Ha chiarito di esserci rimasta male perché lo ha visto fare apprezzamenti ad altre ragazze. Ma andiamo con ordine.

Le riflessioni di Andrea Zelletta prima dell'incontro

Andrea Zelletta è stato invitato a raggiungere il confessionale. Così, ha visto un video che riassumeva quanto accaduto il giorno di Natale: il dono della fidanzata che trasudava freddezza e i commenti dei suoi compagni di avventura. Tommaso Zorzi, ad esempio, ritiene che Natalia lo abbia fatto per attirare l'attenzione. Dayane Mello addirittura per invidia: "Lui è arrivato qui e vuole arrivarci anche lei". Ad Alfonso Signorini, Zelletta ha spiegato:

"Ho immaginato di tutto. Penso che Natalia sia una persona estremamente innamorata di me, penso sia stato un gesto di rabbia, impulsivo. Aspetto dei chiarimenti. Ho pensato a cosa possa essere successo qui dentro, ma le ho portato rispetto dal primo giorno che sono entrato qui e da quando siamo fidanzati. Io sono una persona espansiva, che abbraccia, sorride, scherza, si dà anche in amicizia. Certo, non penso neanche che Natalia si svegli la mattina così".

Tornato nella casa, ha trovato ad attenderlo solo Sonia Lorenzini, a cui il conduttore ha chiesto un parere sulla vicenda. La gieffina, però, ha detto di non avere idea di cosa abbia Natalia Paragoni nonostante la conosca bene. Alfonso Signorini, allora, ha ipotizzato: "Non potrebbe essere infastidita perché tu stai sempre vicina ad Andrea?". Entrambi trovano impossibile questa ipotesi perché Sonia è un'amica della coppia, nonché ex fidanzata del migliore amico di Zelletta. Sonia è apparsa infastidita: "Se è così prendo la porta". Poi è arrivato il momento del chiarimento.

Il confronto tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Andrea Zelletta ha rivisto Natalia Paragoni, dietro il vetro della glassroom. La ragazza è sembrata davvero molto emozionata, tanto che inizialmente ha preferito leggere una lettera: "Amore mi dispiace se ho rovinato il tuo Natale. Il mio intento non era sicuramente questo, ho sottovalutato la differenza di percezioni e sensibilità che si ha qui dentro, rispetto a fuori. Il mio voleva essere un pensiero che ti facesse rivivere un ricordo di me, il mio profumo, il mio elastico, la scatola dell'anello a cui tengo tantissimo. È stato tutto frainteso. Avrei avuto pagine e pagine da scriverti, ma ho preso alla lettera la richiesta di scriverti solo un biglietto". Quindi ha spiegato i motivi del suo malumore:

"Sono successe delle cose, dentro e fuori dalla casa, che mi hanno portata a provare un forte disagio. Dentro la casa ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Ho visto che cercavi il contatto fisico con altre ragazze a cui facevi complimenti che di solito a me non fai. Poi ti ho visto fumare, quindi smettila di fumare. Renditi conto che per me fuori da sola non è facile".

Quindi è scoppiata a piangere: "Sento la mancanza di addormentarmi e svegliarmi con te. Di confidarmi con te. Ho chiesto di poterti vedere ma non è stato possibile, ti ho sempre sostenuto e non ho mai intralciato il tuo percorso. Sono fiera di te perché sei vero e puro. Io ti amo amore, ti amo da morire". Andrea Zelletta le ha chiesto che cosa abbia visto che l'ha infastidita. Spinta anche da Alfonso Signorini a chiarire ha spiegato:

"Io sono stata veramente male perché ho visto un po' di cose che con me non fai o che io con un tuo amico non farei. I massaggi te li faccio sempre io e te li fai fare da altre. Secondo te io mi faccio fare queste cose da un tuo amico? Fai apprezzamenti sul seno, sul sedere. Rivolgi questi apprezzamenti un po' a tutte le ragazze".

Andrea Zelletta si è difeso: "Dice una bugia. Io le faccio il complimento più bello. Le dico che la vedo bella quando si sveglia la mattina e non ha nemmeno un filo di trucco. Se ci sono dei contatti fisici è perché non c'è malizia in nulla".

L'insinuazione di Dayane sul presunto tradimento

Alfonso Signorini, allora, ha mostrato alla coppia un video in cui Dayane Mello, in confessionale, ha detto che un amico le avrebbe confidato: "A Capri ha dormito nello stesso letto con un ragazzo" e ha aggiunto: "Non è leale, questa cosa non mi piace". Andrea Zelletta ha fatto sapere: "So dove è stata Natalia, so cosa ha fatto, so con chi ha dormito. Inventare stupidaggini è facile". Natalia Paragoni gli ha fatto eco, ribadendo di non aver tradito il suo fidanzato: "Io sono stata al mare con amici e amiche. C'erano tantissime persone che possono testimoniare. Non ho dormito con quell'uomo assolutamente. Detto da Dayane poi". Anche Dayane Mello è intervenuta dicendo di aver riportato semplicemente qualcosa che le hanno riferito. Andrea Zelletta ha sottolineato che prima di riportare un chiacchiericcio si dovrebbe essere certi di una cosa: "Sono cose che possono fare male. In questo caso non mi ferisce e non mi sfiora, perché sapevo tutto. Ma se non lo avessi saputo, sarei stato fino alla fine dei miei giorni qui dentro come una piccola ca**hina". Anche Giacomo Urtis è stato tirato in ballo: "Era una notizia che mi era arrivata all'orecchio e infatti quando me l'ha detto Dayane ho detto che sapevo tutto". Natalia Paragoni ha concluso: "Io prima di essere Natalia Paragoni sono la fidanzata di Andrea".

Andrea Zelletta deluso da Natalia

Sono giorni, ormai, che l'umore di Andrea Zelletta è tendente al nero, dal momento che ha percepito una certa freddezza da parte della sua fidanzata, Natalia. Non solo non compariva tra i protagonisti del messaggio di auguri natalizi inviato dai suoi cari. La sua fidanzata lo ha anche lasciato di stucco con un dono fattogli avere a Natale e di cui non ha compreso il significato. Poche parole affidate a un biglietto: "Buon Natale dalla tua ragazza, spero che tu possa essere sereno per questo tuo Natale. A presto". Parole accompagnate da una boccetta di profumo e un elastico per capelli. Insomma, il 28enne pugliese è entrato in crisi, dichiarando di essere profondamente deluso dal comportamento della sua fidanzata e di volere un confronto con lei.

La bomba di Dayane Mello

Intanto nella casa aleggiava già da qualche giorno la voce che la Paragoni non fosse mai stata innamorata del suo Andrea. La "bomba" è stata sganciata da Dayane Mello che si è detta sicura delle sue affermazioni, ma ha dichiarato di non poter divulgare nulla perché Sonia Lorenzini è troppo amica di Natalia e si creerebbe un incredibile caos. La modella, però, ha rivelato questi segreti durante un confessionale al quale erano presenti anche Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti. Ad aggiungere il carico da novanta è stato anche Alfonso Signorini che ha lasciato intendere, durante un'intervista a CasaChi, che un concorrente aveva dichiarato di "sf***re" la fidanzata appena messo piede nella casa più spiata d'Italia e, facendo due conti, sembra sia proprio Zelletta.