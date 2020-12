Andrea Zelletta non riesce a smettere di pensare allo strano regalo che Natalia Paragoni gli ha fatto per Natale. Anche gli altri concorrenti sono rimasti perplessi dalla freddezza del biglietto. Sia Stefania Orlando che Samantha De Grenet sono convinte che il presunto malumore della fidanzata del gieffino possa essere scaturito solo da qualcosa che è accaduto fuori dalla casa: "Deve essere qualcosa di esterno, lui qua non ha fatto niente. Ha avuto un comportamento perfetto, speriamo che ci sia un confronto". Secondo quanto riporta TvBlog, il confronto tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta avverrà nella puntata del Grande Fratello Vip 2020, in onda lunedì 28 dicembre.

La delusione di Andrea Zelletta

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono apparsi speranzosi che Andrea Zelletta possa avere un confronto con la fidanzata. Rosalinda Cannavò ha spiegato che anche un videomessaggio con il dovuto chiarimento da parte di Natalia, già sarebbe sufficiente e darebbe sollievo al gieffino. Andrea Zelletta, infine, ha detto la sua. Nel comunicato diffuso dal reality, si leggono le dichiarazioni del concorrente:

"Lei è molto sensibile, lo capisco, però non posso sapere cosa può essere capitato. Spero davvero che ci sia un confronto. Non mi piace stare così, voglio chiarire. Sono rimasto deluso, ho bisogno di qualcosa che adesso mi motivi a continuare qua dentro".

Lo strano regalo di Natalia Paragoni

Ricordiamo che Natalia Paragoni ha fatto avere al suo fidanzato un pacchetto per Natale. Nella scatola, che a quanto pare sarebbe quella dell'anello di fidanzamento, era contenuta una boccetta di profumo e un elastico per capelli viola. Il regalo era accompagnato da un messaggio non firmato e neanche particolarmente affettuoso: "Buon Natale dalla tua ragazza, spero che tu possa essere sereno per questo tuo Natale. A presto". Il messaggio così freddo e decisamente poco in linea con il clima natalizio, ha colpito Andrea. Natalia Paragoni, intanto, ha precisato sui social di amare ancora Andrea e di non averlo tradito: “Ragazzi, vi state facendo troppi film mentali da come sto leggendo. Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo e mai e poi mai lo tradirei. Fate andare meno la testa. Grazie”.