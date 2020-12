Una nuova bomba starebbe per scoppiare al Grande Fratello Vip. Lo rivela Cecilia Capriotti, facendo riferimento a una serie di dichiarazioni di Dayane Mello a proposito della storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Al riparo dalle telecamere nel confessionale, di fronte a Tommaso Zorzi e Cecilia, Dayane avrebbe rivelato di sapere che la compagna di Zelletta non sarebbe realmente innamorata di lui (qui il video). È stata Cecilia la prima a riferire il pettegolezzo all’amica Stefania Orlando: “Domani andiamo in confessionale e portiamo Stefania. Io voglio che Stefania lo sappia, in confessionale lo possiamo dire. È una bomba che…Io le ho detto ‘Oddio che paura’ e lui ‘Mi stai terrorizzando’. È una cosa che sa, voleva dirla”. “Quindi eravate in confessionale e lì ha detto questa cosa?”, ha chiesto Stefania e Cecilia ha risposto: “Sì, scoppia un macello”.

Carlotta Dell’Isola rivela: “Pare sappia che lei non è innamorata”

Stefania ha approfittato dell’ingresso in camera di Carlotta Dell’Aquila per farsi raccontare quanto dichiarato da Dayane, dopo avere capito che la brasiliana aveva riferito il pettegolezzo anche a lei. “Pare che le abbiano detto che lei non è innamorata, anzi. Così ha detto”, ha riferito l’ex protagonista di Temptation Island. “Però è una sua sensazione questa”, ha quindi commentato Stefania e Cecilia l’ha smentita: “Più o meno”. “È una certezza?”, ha chiesto ancora la Orlando e Cecilia ha confermato.

Natalia Paragoni: “Mai tradito Andrea Zelletta”

Ma Natalia Paragoni ha già smentito sui social di avere tradito il compagno. “Amo il mio fidanzato e non l’ho mai tradito”, ha spiegato l’influencer, accortasi di essere finita, suo malgrado, al centro dell’attenzione generale. Non sono ancora completamente chiari i motivi che hanno condotto Dayane a credere che Natalia non sia sinceramente innamorata del fidanzato. Ma è molto probabile che tali pettegolezzi saranno al centro di una delle prossime puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini.