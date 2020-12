Andrea Zelletta intende fare chiarezza in merito a quanto gli è stato riferito nella Casa del Grande Fratello Vip a proposito del presunto tradimento da parte della fidanzata Natalia Paragoni. Dopo avere dichiarato in diretta tv di avere creduto alla versione dei fatti raccontata dalla sua compagna, Zelletta ha fatto una parziale marcia indietro e quando i coinquilini gli hanno chiesto di fare chiarezza in merito alle sue dichiarazioni, ha spiegato che era al corrente della breve vacanza di Natalia a Capri, ma di avere scoperto i pettegolezzi circolati a proposito di quei giorni solo dopo le dichiarazioni di Dayane Mello. Una volta in confessionale, Andrea ha ammesso di essere pronto a lasciare Natalia qualora scoprisse di essere stato tradito: “Se questa cosa fosse vera, io sono drastico. Se tradisci una volta la mia fiducia, per me è la fine” (qui il video).

I dubbi di Tommaso Zorzi

A non essere convinto delle dichiarazioni di Andrea è stato Tommaso Zorzi che si è chiesto il motivo della sicurezza dimostrata da Zelletta in diretta tv: “Con l’orgoglio che ha Zelletta, per quanto è permaloso, credo che lui abbia voluto preservare. Magari si erano messi d’accordo sul fatto di preservarsi. Poi sono anche coppie che nascono in televisione, che hanno un seguito”. Ma Andrea ha spiegato a lui e agli altri di essere stato frainteso: “Questa cosa non la sapevo. Sapevo quello che ha fatto Natalia. Non mi ha mai detto una bugia. La sentivo h24, era come se fossi lì con lei”.

Il silenzio di Natalia Paragoni

Per il momento, Natalia non ha commentato quanto sul suo conto è stato dichiarato nella Casa del Grande Fratello Vip. La giovane fidanzata di Andrea Zelletta ha incontrato il suo compagno per rassicurarlo in merito ai suoi sentimenti e ha smentito di averlo mai tradito. Dopo l'ingresso nella Casa del GF Vip, però, ha evitato di tornare ancora su una questione che l’ha profondamente addolorata e che potrebbe metterla nuovamente nella condizione di tornare in tv a chiarire la sua posizione.