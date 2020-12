Il “caso Natalia Paragoni” al Grande Fratello Vip si è sgonfiato come un palloncino bucato nell’arco di pochi minuti. È bastato l’ingresso nella Casa della fidanzata di Andrea Zelletta perché i due si chiarissero di fronte alle telecamere e chiarissero al pubblico che quanto circolato sul conto della bionda influencer negli ultimi giorni sarebbe solo il frutto di una serie di pettegolezzi privi di valore. Ma nella Casa c’è chi non ha compreso la reazione di Andrea e oggi è tornato a tirare fuori l’argomento.

Che cosa avrebbe detto Dayane Mello

Tommaso Zorzi, uno tra i primi ad avere appreso nella Casa quanto dichiarato da Dayane Mello sul conto di Natalia Paragoni, è tornato a discutere del caso con Stefania Orlando e Cecilia Capriotti e si è lasciato andare a una confessione pesantissima che riguarda la compagna di Andrea e quanto Dayane avrebbe raccontato sul suo conto solo qualche giorno fa. “Qua dentro tutti abbiamo parlato di cose scomode, perché lui no? Allora è un parac**o, para il c**o a lui e alla sua ragazza”, si è lamentato Tommaso per poi far deflagrare una vera e propria bomba. “Non è una chiacchiera, qua stiamo dicendo che la tua ragazza è andata a letto con uno che il giorno dopo le ha fatto fare shopping e le ha regalato di tutto. Questo ha detto Dayane”, ha riferito Tommaso mentre Stefania Orlando sottolineava che il fatto che sia stata la Mello a riferire il pettegolezzo non lo rende automaticamente vero.

Natalia Paragoni: “Andrea Zelletta sa tutto”

In diretta al Gf Vip, Natalia è apparsa tranquilla in merito a quanto sul suo conto è stato rivelato. Ha spiegato che Andrea Zelletta era a conoscenza della breve vacanza a Capri che quest’estate si è concessa insieme a un gruppo di amici, ma entrambi hanno smentito categoricamente che in quell’occasione ci sia stato un tradimento ai danni dell’ex tronista. Zelletta, inoltre, ha invitato Dayane e gli altri coinquilini a prestare maggiore attenzione a certe dichiarazioni, in considerazione della portata della eco mediatica della quale beneficiano tutti i concorrenti del GF.