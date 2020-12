Soleil Sorge difende la storia d’amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta dopo lo tsunami che ha investito la coppia a causa delle voci circolate al Grande Fratello Vip a proposito di un presunto tradimento da parte della giovane influencer, voci partite da Dayane Mello, amica dell'ex coerteggiatrice di Uomini e Donne. Intervistata da SuperGuidaTv, Soleil fa sapere di conoscere entrambi e di essere a conoscenza anche lei delle voci circolate a proposito del presunto tradimento, circostanza già smentita da Natalia:

Conosco personalmente entrambi e mi sono sempre sembrati molto innamorati e affiatati. Mi piacciono come coppia e mi dispiacerebbe veramente tanto se la loro storia arrivasse al capolinea. Nonostante le voci di cui siamo a conoscenza, credo che laddove ci sia amore vero si possa superare tutto, anche un tradimento. Mi auguro che tra loro la storia continui.

Soleil tifa per l’amica Dayane Mello

Sebbene conquistata da Tommaso Zorzi, Soleil fa il tifo per l’amica Dayane Mello che conosce da tempo e alla quale è legata da un’amicizia sincera. “Sto amando alla follia Dayane. Finalmente la vedo in tv per com’è nella vita di tutti i giorni. È una donna vera che sta facendo un bellissimo percorso nonostante le varie critiche. Mi sta piacendo anche Giacomo Urtis che è un mio caro amico. Questa edizione del Grande Fratello Vip mi sta piacendo molto e sono interessanti le dinamiche che si sono create. Trovo che anche il cast sia meraviglioso”. E su Zorzi aggiunge: “Gli darei il premio come miglior personaggio dell’anno perché mi divertono molto i suoi siparietti, sono una sua fan”.

“Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci? Lui non ha finto”

Infine, Soleil si dice dalla parte di Pierpaolo Pretelli: “Non sono d’accordo con le parole di Elisabetta perché non vedo Pierpaolo fingere. In questo rapporto, a mio parere, è stata Elisabetta a fingere e a strumentalizzare il rapporto perché le faceva comodo. Vedendo di non essere ricambiato ha preferito conoscere Giulia Salemi. Penso che andrebbero molto d’accordo perché sono fatti per stare insieme. Giulia era contraria ma dopo che ha visto che Pierpaolo ha mostrato interesse verso di lei ha capitolato. Non vedo, da parte di Pierpaolo, l’intenzione di strumentalizzare questo rapporto né di fare un copia e incolla”.