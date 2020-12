Dopo la puntata di lunedì 28 dicembre, gli animi di alcuni gieffini sono stati messi particolarmente in subbuglio. La bomba, involontaria, lanciata da Dayane Mello su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni ha avuto le sue conseguenze, soprattutto dopo l'incontro tra i due innamorati avvenuto nel corso della serata. La modella, distrutta e pentita per quanto è accaduto, sarebbe intenzionata a lasciare la casa più spiata d'Italia, ma prima di qualsiasi gesto sente di dover chiarire la sua posizione con il diretto interessato.

Le scuse di Dayane Mello

Disperata e chiusa nella lavatrice in preda alle lacrime, Dayane Mello chiede che Andrea Zelletta possa raggiungerla per potergli parlare a tu per tu: "Voglio chiederti scusa, non ci ho pensato, non volevo farti un danno. Davvero, devi capire che io ho rinunciato a stare con mia figlia per fare Natale qua, io lo so che tu sei un bravo ragazzo, tu sei una persona buona è normale che comunque un atteggiamento così mi sono sentita molto, ma è un percorso nostro. Io ti ho visto male" dice piangendo la modella. L'ex volto di Uomini e Donne, piuttosto serafico, sembra pronto a perdonarla: "Tu hai fatto una leggerezza e il tuo stato d'animo adesso mi fa capire che ti sei pentita di questa leggerezza, io accetto le tue scuse".

Andrea Zelletta spiega il suo stato d'animo

La conversazione, però, entra nel vivo quando Dayane cerca di spiegare cosa l'ha portata a parlare con tanta leggerezza del rapporto tra lui e la sua Natalia e sul quale aleggerebbe l'ombra di un tradimento avvenuto questa estate: "Io lo so dove ho sbagliato, come ho sbagliato con Elisabetta ho sbagliato anche con te, sono i miei scivoloni che l'ho fatto, non volevo fare un danno a te, perché io ti ho visto molto triste". Il modello pugliese, allora, manifesta il suo disappunto sottolineando come in un contesto come un reality show fare certe affermazioni abbia delle ripercussioni immediate, quindi, bisognerebbe soffermarsi a pensare, ma Dayane cerca ancora una volta di far comprendere il perché di quel gesto così istintivo: "Però Andrea tu ti devi rendere conto che per tanti persone una cosa del genere farebbe piacere saperlo". A questo punto Zelletta spiega come si è sentito nell'apprendere una notizia così inaspettata (Qui, video completo):