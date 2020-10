Davide inizia a parlare con Serena spiegando quello che per lui non va:

È stato difficile vederti immersa in un contesto che mi infastidiva. Mi è stato difficile accettare cose semplici e banali, banali per altri ma non lo erano per me, come il costume e il vestito scollato. Anche la vicinanza specifica con un ragazzo. Quando ho visto un video, ieri, il video faceva vedere che tu iniziavi a relazionarti con un altro. Questo mi ha dato forza perché non ho proprio supposto che tu l'avessi fatto per cercare una reazione. Dicevi una frase specifica: "Se tu cerchi qualcosa, sbattimi al muro".

Alessia Marcuzzi interviene, mostrando i video del loro percorso. Serena spiega: "Quando uno dei tentatori si è avvicinato, io ho parlato chiaro con lui. Come amicizia. Io avrei visto Ettore anche fuori da Temptation Island, anche in amicizia. Il fatto di non poter vedere gli altri in amicizia per come è fatto Davide, mi urta". Davide replica:

Io capisco che intendi, ma dopo aggiungi ‘non c'erano contenuti'. Ti piace ed è un bel ragazzo e non risulta un problema per te perché non ci sono contenuti? Parlavi ore intere con questo. In assenza di contenuti?

Serena si spiega: "Io vedevo Ettore intristito, quindi mi spiegavo e volevo sapere cosa fare per farlo riprendere". Davide: "Tu pensavi all'umore di Ettore ma tu ci hai mai pensato al mio umore, di là?". Serena: "No, perché io me la volevo vivere". Davide: "Mi sembra che tutto quello che hai fatto, ha avuto un percorso premeditato. Avevi intenzione di metterti in gioco e l'hai fatto e sei andata avanti così. Ma il sentimento verso di me, io non lo sento presente".

Le condizioni di Serena

Il punto principale è che io un rapporto non lo voglio più. Una persona così pesante non la voglio più. Non ho mai detto di non volerci provare all'esterno nuovamente però con condizioni che io possa essere me stessa. Non è un costume sgambato che fa una donna, donna. Io mi stavo vivendo una realtà così bella e pulita, apprezzata per quello che ero e non per quello che mostravo. Per me, anche una limitazione al di fuori sarebbe un grandissimo problema. Se usciamo da qui insieme, usciamo diversi. Almeno ci proviamo, perché stare così insieme mi fai solo del male. Preferisco più un no adesso, che un sì e poi cadiamo di nuovo nelle stesse problematiche.

Davide: "Io sono innamorato di te, Serena. E la tua felicità per me viene prima di tutto. Però come ti aspetti che possa essere così? Io non voglio prenderti in giro. Supero il costume, il divertimento, non riesco a superare il fatto che tu non abbia pensato a me in questi giorni. Ma ti ho capito, ti ho finalmente capito".

La conclusione

Davide e Serena sono orientati a uscire insieme dal villaggio e lo faranno cambiando la loro storia: "Ti ho capito, finalmente".