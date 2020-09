Lunedì 28 settembre va in onda su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020. A partire dalle 21:30, il padrone di casa Alfonso Signorini porterà ancora una volta il pubblico tra le mura della casa più spiata d’Italia, dove i concorrenti stanno portando avanti la loro avventura. Al suo fianco in studio, gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Non mancheranno sviluppi, sorprese e colpi di scena. Ma soprattutto scopriremo chi, tra Adua Del Vesco, Franceska Pepe, Fulvio Abbate e Massimiliano Morra, dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip.