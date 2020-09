Paolo Brosio risultava nella lista dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2020. Nelle scorse settimane, tuttavia, Alfonso Signorini ha fatto sapere che il giornalista non sarebbe entrato nella casa per non meglio precisati problemi di salute. In queste ore, è stato lo stesso Brosio a prendere la parola su Facebook, chiarendo quanto sta succedendo. È risultato positivo al Covid-19.

Paolo Brosio ha lottato contro il Coronavirus

In un lungo post pubblicato su Facebook, Paolo Brosio ha spiegato di essere risultato positivo al Covid-19. Dopo numerosi tamponi positivi, tuttavia, è arrivato finalmente il responso negativo che attendeva con ansia. L'esito è arrivato nel giorno del suo sessantaquattresimo compleanno e Brosio ha condiviso la sua gioia con i fan:

"Oggi compio 64 anni da solo in ospedale nel reparto isolato off limits anticovid dell'Istituto Clinico Casalpalocco di Roma. Stanotte alle ore 02:05, dopo nove tamponi negativi, tre positivi, una infezione virale allo stomaco e ai polmoni sono tornato negativo dopo 9 giorni di ricovero proprio nel giorno del mio 64esimo compleanno. L'infermiera di turno mi ha avvisato: ‘Tanti auguri Paolo sei negativo' e io giù a piangere. Oggi è il giorno più bello della mia vita, sono triste, felice, piango, rido dalla gioia, non ho mai mollato, ho sempre confidato in Dio, ho pregato tanto la Madonna e San Pio".

Non esclude di entrare nella casa del GF Vip 2020

Paolo Brosio, nel video condiviso con i fan, ha raccontato in lacrime la sua lotta contro il Coronavirus e la profonda tristezza provata nel vedere soffrire e morire i pazienti con i quali aveva fatto amicizia. L'ultimo tampone da lui fatto è risultato negativo. È in attesa dell'esito di un successivo tampone. Se confermata la guarigione, potrà tornare a vivere. Spera di poter abbracciare i ragazzi del GF Vip: