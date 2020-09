in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 2020. Nel corso della seconda puntata, trasmessa venerdì 18 settembre, c'era grande attesa per l'ingresso di Paolo Brosio nella casa. Purtroppo, però, lo scrittore e giornalista ha dovuto rinunciare – per il momento – a questa avventura per problemi di salute. Alfonso Signorini ha fatto sapere ai gieffini che Brosio era in ospedale per accertamenti. In queste ore, il direttore di Novella 2000 si è messo in contatto con lui.

Come sta Paolo Brosio, condizioni di salute

Roberto Alessi, dopo avere appreso che l'amico Paolo Brosio non era entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per problemi di salute, ha provato a mettersi in contatto con lui. Voleva sincerarsi che non si trattasse di nulla di grave. Brosio non ha risposto alla sua chiamata. Poco dopo, tuttavia, gli ha inviato il seguente messaggio: "Robi grazie. Tvb… Devo passare questi giorni un po’ particolari in ospedale a Roma. Momento non facile, ce la farò con l'aiuto di Dio e dei medici. Un abbraccio, Paolo". È giusto che ora Brosio si prenda cura di sé e dia la priorità alla sua salute. Il Grande Fratello Vip può attendere.

Paolo Brosio non è entrato nella casa per problemi di salute

È stato Alfonso Signorini ad annunciare che Paolo Brosio non sarebbe entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per problemi di salute. Ecco come lo ha comunicato agli altri concorrenti: "Gli ingressi nella casa del Grande Fratello Vip sono quasi terminati. In realtà mancherebbe un vippone, che è il mitico Paolo Brosio. Allora vi dico che purtroppo il nostro Paolo questa sera non è qui con noi come previsto. Vi dà un grosso abbraccio e un grosso bacio a tutti. L'ho sentito poche ore fa al telefono, ha avuto alcuni problemi di salute. In questo momento sta subendo alcuni accertamenti in ospedale. Speriamo che si rimetta prestissimo. Gli facciamo tutti i nostri più cari auguri, sperando che Paolino possa tuffarsi al più presto in questa folle avventura. So che lo vuoi. Noi siamo qui ad aspettarti insieme ai tuoi amici della casa".