Ormai l'Isola dei Famosi è alle porte, fra circa un mese, infatti, il noto reality show dovrebbe approdare su Canale 5, condotto da Ilary Blasi. In queste settimane sono state fatte ipotesi sui possibili partecipanti di questa edizione, anche se alcuni nomi sono stati già smentiti. Stando a quanto riporta TvBlog, però, ci sarebbero alcuni volti noti dello spettacolo che avrebbero già accettato di partire per l'Honduras. Vediamo, quindi, chi potrebbero essere i naufraghi del 2021.

I nomi dei naufraghi

Dopo una serie di informazioni confuse su questa edizione, la cui realizzazione è stata messa in discussione fin dagli inizi e che tra i partecipanti vedeva personaggi di spicco come Asia Argento e come inviato un attore come Giulio Berruti, pare che adesso ci sia un po' più di chiarezza. Secondo TvBlog, infatti, sarebbero già sette i volti noti della tv che avrebbero risposto affermativamente alla chiamata di Mediaset. In pole position troviamo Giovanni Ciacci, già opinionista di Barbara D'Urso, seguito da Elisa Isoardi di cui già era trapelata la notizia, Francesca Lodo, Vera Gemma che ha già partecipato a Pechino Express, Angela Melillo, Gilles Rocca vincitore dell'edizione 2020 di Ballando con le stelle e Paul Gascoigne.

Chi saranno gli opinionisti e l'inviato?

Ancora lacunosa, invece, sembra essere la questione inviati: dopo il rifiuto di Berruti e anche di Teo Mammucari che era stato contattato, pare che il ruolo sia stato affidato ad Elenoire Casalegno, sempre che non vi sia una smentita nel corso dei prossimi giorni. Per quanto riguarda, invece, gli opinionisti che dovranno supportare la conduzione di Ilary Blasi, i nomi non sono ancora certi, ma la coppia Zorzi-Orlando sarebbe in lizza già da tempo, sebbene non ci sia ancora la certezza dal momento che entrambi non hanno ancora concluso il loro percorso all'interno del Grande Fratello. Non resta che aspettare una conferma.