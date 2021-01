Da settimane ormai si parla del possibile ingresso di Asia Argento nel cast dell'Isola dei Famosi 2021. Il suo è il nome che è circolato con maggior frequenza, sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale e l'unica certezza sarebbe la partenza del reality (Covid permettendo) dopo la fine del GF Vip. Dagospia ha addirittura ipotizzato un cachet per l'attrice e regista fra i 150 e i 200 mila euro. Dove sta la verità? Come già accaduto in passato, anche stavolta il gossip non corrisponderebbe alla realtà: la Argento ha smentito con forza la sua partecipazione all'Isola.

Asia a Pechino Express ma non all'Isola dei Famosi

Asia ha rotto il silenzio mettendo fine alle voci con un video tra le sue storie di Instagram: "Me lo chiedono dal tabaccaio, dal fioraio, i mie agenti… ‘Che fai l’Isola dei Famosi?’. Ma che sei matto? Manco morta, neppure per 5 milioni di euro. Ora Basta! Non faccio l’Isola dei Famosi". Parole che non lasciano spazio a dubbi né trattative: la diva romana non parteciperà all'edizione numero quindici dello show. I reality non sembrano fare al caso suo, dal momento che il suo nome emerse anche per il GF Vip, ma non se ne fece nulla. Ha però preso parte a Pechino Express, benché la sua partecipazione sia durata pochissimo a causa di un grave infortunio con frattura alla gamba.

Quando inizia l'Isola dei Famosi 2021

L'Isola dei Famosi 2021 dovrebbe prendere il via dopo il Festival di Sanremo, probabilmente l'8 o il 15 marzo. Per quanto riguarda la location, nonostante la diffusione globale della pandemia è stata confermata l'intenzione di utilizzare ancora le spiagge dell'Honduras (e non le Canarie, come si era pensato inizialmente). Per il cast, non c'è ancora nessun nome certo ma si è parlato di Patrizia Rossetti, Jill Cooper, Brando Giorgi, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.