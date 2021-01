L'Isola dei Famosi tornerà in onda da marzo dopo una lunga assenza dai palinsesti Mediaset e tra i candidati papabili più chiacchierati del cast c'è l'attore Giulio Berruti. Il settimanale Nuovo si è addirittura sbilanciato con un'ipotesi che coinvolgerebbe anche la compagna di Berruti, l'ex ministro Maria Elena Boschi. Secondo il magazine diretto da Riccardo Signoretti, il reality potrebbe essere lo scenario per una proposta di matrimonio alla Boschi in diretta televisiva. Cosa c'è di vero in tutto questo?

La versione di Giulio Berruti

La verità sarebbe molto diversa. come raccontato da Berruti che ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram, smentendo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi e, dunque, anche l'idea di chiedere alla fidanzata di sposarlo davanti alle telecamere. Effettivamente c'è stato un contatto con la produzione dell'Isola, ma per partecipare non come concorrente bensì come inviato. Il resto sarebbe pura speculazione, a suo dire. Berruti ha dovuto rifiutare perché impegnato nelle riprese del film Gabriel's Rapture, sequel di Gabriel's Inferno.

Ci tengo a precisare che mi è stato chiesto di valutare la partecipazione all'Isola dei famosi in qualità di co-conduttore inviato, e non come concorrente. Sarebbe per me una bellissima esperienza, tuttavia temo non compatibile con gli impegni lavorativi negli USA. Perciò ringrazio Mediaset, Banjai, la produzione esecutiva del programma, sperando in un'altra occasione. Ps. Ottimi sceneggiatori questi giornalisti. #prestiamolialcinema

Giulio Berruti e l'amore con Maria Elena Boschi

Vero è che Giulio Berruti e Maria Elena Boschi hanno già parlato di metter su famiglia. I due si erano conosciuti nel 2014, quando ci fu il primo incontro. Lui le mandò un mazzo di fiori per corteggiarla, senza ottenere risposta. Solo nel 2020, dopo il lockdown, hanno iniziato a frequentarsi ed è nato un amore sempre più forte. Le presentazioni in famiglia sono già avvenute da tempo e c'è chi mormora che il 2021 potrebbe essere l'anno delle nozze. Di certo, però, non vedremo una proposta di matrimonio in diretta dall'Honduras.