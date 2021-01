L'Isola dei Famosi partirà dopo la fine dell'interminabile edizione del Grande Fratello Vip. Il reality si prepara a tornare con la conduzione di Ilary Blasi, che sostituirà Alessia Marcuzzi alla guida del programma, e partirà su Canale 5 agli inizi di marzo, con la novità certa di Elenoire Casalegno inviata dall'Isola.

L'ex centrocampista della Lazio tra i naufraghi?

Ma anche il cast dell'Isola dei Famosi prende forma e in queste ore molte indiscrezioni portano al nome di Paul Gascoigne tra i naufraghi, come riporta TvBlog. L'icona del calcio inglese, che ha avuto dei trascorsi nel campionato italiano, militando come centrocampista nella Lazio, potrebbe essere uno dei personaggi di punta di questa edizione. Esuberante, sempre sopra le righe, Paul Gascoigne garantirebbe al reality di Canale 5 un certo interesse da parte del pubblico generalista, ma anche degli appassionati di calcio, certamente curiosi di capire come l'indole ribelle del calciatore si tradurrebbe in un contesto del genere. Non resta che capire se l'indiscrezione, certamente intrigante, verrà confermata nelle prossime settimane oppure si chiuderà in un nulla di fatto. Ma non è la sola ipotesi, visto che sono molti i nomi a circolare, ad esempio quello di Elisa Isoardi.

Quando inizia L'Isola dei Famosi 2021

Si scaldano i motori per la nuova edizione dell'Isola, che si muove incerta tra le complicazioni dovute alla pandemia, il prolungamento straordinario dei Grande Fratello Vip e la 71esima edizione del Festival di Sanremo, che svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021. Stando alle indiscrezioni, la nuova edizione de L'isola dovrebbe partire la seconda settimana di marzo e la data più probabile sembra essere lunedì 8, in prima serata su Canale5. Diversi i dubbi sulla location. Fino all'ultimo si era pensato di far approdare i naufraghi in un'isola in Europa come le Canarie, ma in un secondo momento il programma avrebbe scelto di mantenere fede alle Honduras.