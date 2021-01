Elenoire Casalegno sarà l'inviata de L'isola dei Famosi 2021. Secondo Tv Blog, la conduttrice sarebbe stata scelta dal programma di Canale 5 per volare in Honduras e seguire le vicende dei naufraghi direttamente dall'isola. Sarà lei dunque a portare avanti la staffetta della conduzione insieme ad Ilary Blasi in studio. Mentre non c'è ancora ufficialità sulla data di inizio del reality, il cast di naufraghi e conduttori inizia a prendere forma.

Elenoire Casalegno inviata dall'Isola

Se l'indiscrezione venisse confermata, Elenoire Casalegno prenderebbe il posto di Alvin, storico inviato de L'Isola dei Famosi dalle Honduras. La conduttrice d'altronde non è un volto affatto nuovo ai programmi Mediaset. Dopo il debutto giovanissima alla conduzione di Jammin il programma musicale di Italia 1 (era il 1994), Elenoire Casalegno ha fatto coppia con Raimondo Vianello in Pressing. Poi Scherzi a parte, il Festivalbar per citarne alcune, fino alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2016, nell'edizione condotta proprio da Ilary Blasi. Dal quale fu eliminata in seguito alla furiosa lite scoppiata nella casa con Andrea Damante.

Quando inizia L'Isola dei Famosi 2021

Si scaldano i motori per la nuova edizione dell'Isola, che si muove incerta tra le complicazioni dovute alla pandemia, il prolungamento straordinario dei Grande Fratello Vip e la 71esima edizione del Festival di Sanremo, che svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021. Stando alle indiscrezioni, la nuova edizione de L'isola dovrebbe partire la seconda settimana di marzo e la data più probabile sembra essere lunedì 8, in prima serata su Canale5. Diversi i dubbi sulla location. Fino all'ultimo si era pensato di far approdare i naufraghi in un'isola in Europa come le Canarie, ma in un secondo momento il programma avrebbe scelto di mantenere fede alle Honduras.

Chi sono i naufraghi che partiranno per L'Isola

Al momento non è ancora stato ufficializzato il cast completo dei naufraghi che partiranno alla volta delle Honduras, si pensa ad inizio marzo. Fra i nomi di punta, le indiscrezioni parlano di Elisa Isoardi, che in una recente intervista a Verissimo si è detta entusiasta di nuovi progetti lavorativi in vista. Un grande passo per la conduttrice de La prova del cuoco, che si troverebbe per la prima volta in un programma Mediaset. E se i fan avevano sperato in un ritorno ai reality per Asia Argento, l'attrice ha esplicitamente smentito questa ipotesi sui social: "Manco morta, neppure per 5 milioni di euro". Sempre più vicina invece, è l'ipotesi di vedere seduto in studio sulla poltrona da opinionista Tommaso Zorzi, al fianco di Iva Zanicchi.