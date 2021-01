L'indiscrezione è firmata da TvBlog: il futuro di Elisa Isoardi in Mediaset passa prima per il rilancio via reality show. Uno, in particolare: è L'Isola dei Famosi. La ex conduttrice de La prova del cuoco, stando a quanto riportato dalla piattaforma di Blogo, sarà uno dei nomi più forti della prossima edizione del reality, in onda dall'8 marzo 2021 e condotto da Ilary Blasi. Milly Carlucci avrebbe provato un estremo tentativo di portarla in giuria per Il cantante mascherato, ma non ce l'avrebbe fatta: il progetto di Mediaset e la voglia di cambiare aria da parte della diretta interessata, hanno avuto la meglio.

L'intervista a Verissimo

I segnali di un addio definitivo alla Rai c'erano già stati nell'intervista andata in onda sabato scorso a "Verissimo". Parlando della sua esperienza a La prova del cuoco, con fortune alterne, ha dichiarato: "È stato un periodo difficile perché con Matteo c’eravamo lasciati". Sul futuro, lei ha replicato: "Ricomincio da me, da chi mi sa più apprezzare. Sono pronta ad accogliere anche in questo senso. Sono stati diciotto anni bellissimi e dico grazie. Adesso sono pronta a tante cose”. In buona sostanza, un addio.

La prima volta di Elisa Isoardi in Mediaset

Nella carriera di Elisa Isoardi, qualora le indiscrezioni fossero confermate, Mediaset sarebbe una prima volta assoluta. Dal 2000, concorrente a Miss Italia, ad oggi, la conduttrice di Cuneo è sempre andata in onda sotto l'egida di Viale Mazzini: Guarda che luna, Italia che vai, Caccia al ladro, Sabato & Domenica, Oltremoda Reloaded, il Festival di Castrocaro in due occasioni, Capodanno reale, Gli animali del cuore, Parenti Talenti, quattro edizioni complessive de La prova del cuoco, tre di Telethon, gli Oscar del Vino, Mare Latino, A come Animali, Linea verde, conduttrice di Miss Italia nel mondo, Unomattina, Canto di Natale in due edizioni, Punto su di te!, Gusto Italiano, Unomattina Rosa, Unomattina Verde, Uno spettacolo per la vita, A conti fatti, due edizioni del Concerto dell'Epifania, due edizioni di Buono a sapersi, due edizioni di Tempo e denaro e la conduzione del Premio Louis Braille e del Premio Ischia internazionale di giornalismo. Fino alla partecipazione a Ballando con le stelle.