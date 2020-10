Venerdì 10 ottobre è andata in onda l'ottava puntata del Grande Fratello Vip 2020. Come al solito, le sorprese non sono mancate e i concorrenti hanno dovuto fare i conti con emozioni da accogliere e qualche incomprensione da chiarire. Ecco, quindi, la puntata riassunta in cinque momenti topici.

Lo scontro tra Patrizia de Blanck e la marchesa D'Aragona

Un vero e proprio scontro tra titani si è consumato nella casa più spiata d'Italia, con grande sorpresa della contessa Patrizia De Blanck è arrivata in visita Daniela del Secco, conosciuta come la Marchesa d'Aragona, con la quale già c'era stato uno scontro dal vivo nell'edizione del reality alla quale partecipò proprio quest'ultima. La marchesa, accusata dalla contessa di non aver mai avuto un vero titolo nobiliare, è arrivata nella casa rivendicando le sue posizioni e informando la De Blanck sulla querelle relativa alla sua nobiltà, sulla quale in molti hanno messo bocca. Non potevano mancare degli insulti ad hoc: "Non toccare la mia famiglia, non devo dimostrarti niente, io ti ho mandato anche un esposto alla polizia perché ti sei fregata il titolo dal mio amico marchese d'Aragona. Solo due parole per te: str**a e vaff**o".

L'incontro tra Quentin Kammermann e Myriam Catania

Momenti d'amore nella casa del Grande Fratello con l'arrivo di Quentin Kammermann, il compagno di Myriam Catania che ha rivolto all'attrice una vera e propria dichiarazione. Nei giorni scorsi, infatti, il pubblicitario francese si era recato fuori dalla casa di Cinecittà per chiedere in sposa la sua dolce metà, servendosi dell'aiuto di un megafono. Non poteva esserci che una sola risposta "sì". La proposta non è arrivata in diretta, ma non sono mancate parole d'amore: "Sei bellissima e fantastica, ho promesso di non baciarti, ma è una tortura. Ti aspettiamo" ha dichiarato il francese facendo commuovere Myriam.

Franceska Pepe ha litigato con un'autrice del programma

In molti aspettavano l'ingresso a sorpresa di Franceska Pepe nella casa del Grande Fratello, dopo l'eliminazione della scorsa puntata, dal momento che proprio sul televoto è in corso un'indagine. Intanto la modella è arrivata, con un certo ritardo in studio, spiegato in questi termini al conduttore che l'ha stuzzicata: "Ho litigato con un'autrice del programma, la manacanza di rispetto è una cosa che non accetto" ha dichiarato l'ex gieffina. L'autrice a cui si riferiva è Irene Ghergo.

Elisabetta Gregoraci chiarisce con Pierpaolo Pretelli

Tra i presunti flirt che aleggiano nella casa più spiata d'Italia c'è quello tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ormai sulla bocca di tutti da diverse settimane. Qualche giorno prima della diretta, però, i due sembravano essere più distanti del solito, ragion per cui Alfonso Signorini ha insistito perché si chiarissero, soprattutto dopo i messaggi aerei dedicati alla gieffina. La showgirl, quindi, ha detto all'ex velino che non è scattato tra loro quel qualcosa in più, "siamo amici speciali" ha ribadito, poi aggiungendo: "Sono entrata nella casa da single, ma fuori c'è qualcuno che mi pensa".

Lo scontro tra Adua Del Vesco, Tommaso Zorzi e Morra

Ad inizio di puntata si parla nuovamente dell’incontro in hotel tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi, avvenuto prima del loro ingresso nella Casa. L’attrice ha ammesso di avere mentito quando aveva detto di non avere incontrato l’influencer ma sostiene di non avergli mai parlato della presunta omosessualità di Massimiliano Morra. L'attrice ribadisce di non aver mai parlato di questo argomento e di non volerlo affrontare, ma Zorzi visibilmente alterato le dice: "Tutto quello che dici, prima lo neghi e poi lo ammetti, che sono pazzo? Mi invento le cose? e perché avrei fatto?" sbotta l'influencer. Intanto, anche Massimiliano Morra dice la sua e si schiera a favore di Adua Del Vesco definendo Zorzi un impiccione: "Io penso che Adua non ti abbia detto niente, ti stai impicciando di una cosa che no ti riguarda" ha tuonato l'attore.