Nuvoloni sui Gregorelli. Appare sempre più difficile che nella casa del Grande Fratello Vip 2020, possa sbocciare l'amore tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La showgirl ha chiarito di essere innamorata fuori dalla casa. Secondo Novella 2000, l'uomo che fa battere il cuore alla showgirl sarebbe il rapper Mr Rain. A rendere ancora più tortuoso il percorso verso la relazione che i fan sognano, una discussione avvenuta nelle ultime ore.

Pierpaolo offeso da una parola detta da Elisabetta

Pierpaolo Pretelli avrebbe lanciato una pantofola a Enock Barwuah per scherzare. In quel momento, però, il gieffino era raccolto in preghiera. Elisabetta Gregoraci, in risposta al gesto di Pretelli, avrebbe detto all'ex velino di Striscia la Notizia una parola che lo avrebbe offeso. Pretelli ha spiegato che collega quella parola – non meglio precisata – a una sua ex fidanzata:

"Mi hai detto una cosa non carina. Una parola che si può anche evitare. Non vorrei ripeterla. È una parola che mi è stata detta anche in passato nei litigi brutti con una mia ex. È una parola che non si dice, secondo me. Poi è il modo in cui lo hai detto. Eri seria nel dirmelo. Poi magari è una parola a cui io do un peso diverso perché in passato mi è stata detta durante momenti burrascosissimi".

La replica di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha replicato secca: "Non mi collegare alla tua ex, non mi piace". Poi, ha chiarito di non ricordare la parola che lui ha reputato tanto offensiva. Lo ha invitato a confrontarsi subito con lei quando qualcosa che fa lo ferisce. Reputa inutile passare una giornata intera a evitarla senza che lei abbia idea di cosa gli passi per la testa: