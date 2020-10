Dichiarazioni scottanti quelle emerse nella casa del Grande Fratello Vip e pronunciate da Elisabetta Gregoraci. Il presunto flirt con Pierpaolo Pretelli che sta ormai animando ogni puntata del reality è diventato davvero difficile da gestire, tanto che la showgirl per scacciare le attenzioni del modello ha appena sganciato quella che lei stessa ha definito "una bomba", riguardante la sua vita sentimentale.

La confessione di Elisabetta Gregoraci

Dopo lo scherzo riuscitissimo a Maria Teresa Ruta, a cui hanno fatto credere che la Gregoraci si fosse infuriata per aver scoperto Pierpaolo Pretelli e Guenda insieme, accade qualcosa che rende davvero protagonista la showgirl calabrese. Come sempre, l'ex velino cerca di attirare la sua attenzione, provando ad avvicinarla, ad abbracciarla, baciarla, insomma cercando un continuo contatto fisico, ma stavolta il tentativo viene fermato sul nascere e in maniera anche piuttosto lapidaria. L'ex moglie di Flavio Biratore allontana Pretelli dicendogli: "Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt. Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla casa. Ecco, ho sganciato la bomba”. Una notizia davvero inaspettata e che, senza dubbio, scatenerà la curiosità dei fan che cercheranno di capire chi sarà il fortunato, sempre che ci sia davvero.

Il ‘flirt' con Pierpaolo Pretelli

Nonostante dopo l'ultima puntata del reality sembrava che anche Flavio Briatore avesse dato il suo "via libera" alla ex moglie, permettendole di viversi questa esperienza nella casa a 360°, Elisabetta Gregoraci continua a mantenere le distanze. La complicità con Pierpaolo Pretelli è innegabile, ma vuoi il condizionamento esterno, tanto per l'ex marito quanto per suo figlio Nathan Falco, vuoi il fatto di essere sotto gli occhi di tutti e resistenze di altro genere, finora la showgirl non aveva mai apertamente ceduto alle avances del modello, redarguendolo quando l'ha ritenuto necessario. Con quanto dichiarato nelle ultime ore, ovvero la possibile storia fuori dalla casa, può essere che il flirt tra i due sia stato spento proprio sul più bello.