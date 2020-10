In qualche modo bisogna pur passare il tempo nella casa del Grande Fratello Vip e i concorrenti si dilettano ad organizzare degli scherzi anche piuttosto divertenti che movimentano un po' l'atmosfera nella casa più spiata d'Italia. Ed è la volta di Maria Teresa Ruta a cui viene fatto credere che sua figlia, Guenda Goria, abbia dormito insieme a Pierpaolo Pretelli e una volta scoperti da Elisabetta Gregoraci, si è scatenato il putiferio. Uno scherzo innocente che, però, ha provocato una forte reazione nella conduttrice che non è riuscita a frenare le lacrime.

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Guenda Goria

Le urla rompono la quiete del dopo pranzo e mentre alcuni sono intenti ad occuparsi delle faccende necessarie, come Maria Teresa Ruta intenta a lavare i piatti, nella stanza arancione si sta consumando "un tradimento" ai danni di Elisabetta Gregoraci. La showgirl è furiosa e fa chiamare la conduttrice per mostrarle cosa ha appena visto: "Maria Teresa credimi non ho parole, ma proprio non si fa così, dimmi tu se è normale" dice la calabrese indicandole la scena davanti ai suoi occhi: Guenda stesa sotto le coperte e Pierpaolo Pretelli accanto a lei a torso nudo. La Gregoraci, in un'interpretazione magistrale, sfoga tutta la sua rabbia urlando: "Pierpaolo basta, mi hai rotto le scatole, mi stai addosso tutti i giorni Eli, Eli e poi ti trovo così? Guenda e tu, dici che sei romantica, credi nell'amore e poi ti ficchi nel letto del primo che capita. Mi fate pietà" una scenata in piena regola alla quale la Ruta assiste attonita, senza avere il coraggio di proferire parola, anzi, dispiacendosi del modo in cui stanno apostrofando la figlia.

Lo scherzo arriva alla fine

Elisabetta Gregoraci, con la complicità di tutti, esce dalla camera continuando ad urlare e sul punto di scoppiare in una clamorosa risata. Intanto Guenda cerca di giustificarsi: "Ragazzi ma io ero stanca, mi sono solo appoggiata, come siete antichi. Poi sono due giorni che lui mi guarda in modo particolare, mi ha detto vieni" lo scherzo, quindi, continua nel migliore dei modi, tanto che Maria Teresa Ruta, non riuscendo a sopportare la tensione, si allontana dalla stanza in preda alle lacrime. È ora, però, che il teatrino finisca e quindi tutti insieme abbracciandola le fanno capire che è uno scherzo, e tra le lacrime e le risate, non poteva che esserci un appellativo piuttosto colorito.