Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli diventano protagonisti della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2020. Il flirt nato nella Casa di Cinecittà ha condizionato la vita dei concorrenti e perfino quella di coloro che ai due sono vicini. Tra Elisabetta e Pierpaolo non c’è ancora stato alcun bacio e potrebbe non esserci, a meno che Elisabetta decida di smettere di pensare a quanto accade nella sua vita reale per vivere il momento insieme all’ex velino di Striscia la notizia.

Alfonso Signorini li ha chiamato i due in confessionale a inizio puntata, "perché qui il gossip impazza". A quel punto è stato mostrato a Gregoraci e Pretelli un video in cui sono stati raccolti i loro momenti di complicità e i racconti fatti separatamente agli altri inquilini. Elisabetta Gregoraci ha apprezzato molto la clip, fino a quando non è stato mostrato il momento in cui Pretelli sostiene che Elisabetta gli abbia confessato di voler fare l'amore con lui. Quindi lei si è alterata: "Questo rapporto che abbiamo è bellissimo, ma se sono frenata c'è un motivo. Non rovinare le cose, sono arrivata da 17 giorni in questa".

Pretelli è parso visibilmente mortificato, confessando a Signorini: "Forse ho capito male, ero euforico e sarà andata così". Quindi Elisabetta Gregoraci ha aggiunto: "Abbiamo molta complicità, andiamo d'accordo e siamo belli insieme. Adoro che ogni sera venga a darmi la buonanotte, è tutto molto bello, però gli ho detto che deve stare un po' tranquillo, perché se ho messo dei paletti è perché deve essere così". Concludendo: "Io ho messo dei paletti perché per le cose ci vuole tempo".

Pierpaolo Pretelli: “Elisabetta Gregoraci vuole fare l’amore con me”

Questa settimana il rapporto tra io due si è velocemente evoluto. Dopo i primi baci solo accennati, Pierpaolo ha raccontato a Matilde Brandi una confidenza ricevuta da Elisabetta. “Mi ha detto che vuole fare l’amore con me”, ha raccontato l’ex velino di Striscia la notizia, tradendo una confidenza ricevuta dall’ex moglie di Flavio Briatore che aveva intenzionalmente atteso di essere fuori dalla portata dei microfoni prima di sbilanciarsi.

Flavio Briatore: “Stia con i ragazzini ma rinunci a quanto le do”

A complicare la posizione di Pierpaolo sono le frasi pronunciate da Flavio Briatore fuori dalla Casa. L’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci ha lasciato intendere di avere appreso quanto sta accadendo tra la showgirl e Pretelli. In un’intervista rilasciata qualche giorno fa, Briatore ha dichiarato: “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”. La stessa Elisabetta avrebbe parlato a Pierpaolo della gelosia di Briatore, nonostante il divorzio.

L’aereo per la Gregoraci: “Sei l’epicentro del mio universo”

Sempre a Elisabetta era destinato il primo aereo che ha sorvolato la Casa di Cinecittà quest’anno. Sullo striscione una dedica per la showgirl: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Parole che la Gregoraci ha attribuito al suo fanclub ma che hanno allontanato Pierpaolo che, non credendo alla versione della showgirl, ha immaginato che fuori dalla Casa ci sia qualcuno ad attenderla. La showgirl, registrata la freddezza di Pretelli, ha reagito male: “Non ti devo spiegazioni, non stiamo insieme”.