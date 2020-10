Sopra la casa del Grande Fratello Vip è volato il primo messaggio – aereo di questa edizione. "Sei l'epicentro del mio terremoto", c'è scritto sullo striscione che vola nel cielo di Cinecittà. Non passa affatto inosservato ai vipponi in giardino, ma soprattutto ad Elisabetta Gregoraci, che esulta e si emoziona. È subito chiaro che il messaggio è per lei. La showgirl si avvicina alla telecamera, manda baci e fa con le mani il simbolo del cuore. I concorrenti sono divorati dalla curiosità: "Ma chi è?!", le chiedono tutti. "È il primo aereo del Grande Fratello", esulta Elisabetta, che resta vaga sul mittente. "Abbiamo una frase con un gruppo tutti uguale", sentenzia poi. Ma i concorrenti non ci credono. "Ma è una frase d'amore ragazzi!", fa notare Guenda. "È un gruppo Whatsapp, non siate gelosi! Noi usiamo sempre questa frase…". "Sei falsa", scherza Tommaso Zorzi. Ma in disparte, c'è Pierpaolo Petrelli, che non sembra averla presa bene.

La reazione di Petrelli al messaggio per Elisabetta

In un angolo, seduto, Pierpaolo Petrelli è l'unico a non entusiasmarsi per il messaggio – aereo. È riflessivo e dubbioso, probabilmente si sta chiedendo da chi arrivino quelle parole. Con la Gregoraci, d'altronde, la simpatia è sempre più passionale, lei nelle ultime ore gli ha confessato: "Voglio fare l'amore con te". La reazione dell'ex Velino non passa inosservata a Tommaso Zorzi, che subito lo punzecchia: "Qua abbiamo un uomo distrutto", e si rivolge a lui: "Amore vuoi un po di vodka? Vuoi farti degli shot di tequila?", dice ridendo. Ma Elisabetta è troppo entusiasta per pensare alla sua reazione: "È fighissimo, io adoro queste sorprese".

‘Sei l'epicentro del mio terremoto' è il testo di un brano di Mr. Rain

La misteriosa frase che vola nel cielo sopra il Grande Fratello è parte del testo di un brano di Mr. Rain, dal titolo "9.3". E, neanche a dirlo, è a tutti gli effetti una canzone d'amore, che parla della fine di un rapporto, di due amanti che si perdono e cercano di ritrovare se stessi. "Mi è bastato soltanto un minuto, per incontrarti per caso. Un’ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri", è il primo verso della canzone. “Non mi basterà una vita intera per dimenticarti” , e ancora: “Capirai di avere un cuore quando qualcuno te lo spezza”, "Troverò qualcuno di diverso da te". Non regge quindi la scusa di Elisabetta Gregoraci, difficile che si tratti di un messaggio da parte di un fanclub. È intuibile che si tratti di una fiamma della showgirl, che deve averle dedicato questa frase di recente, tra l'altro, visto che il brano è uscito appena lo scorso giugno.