Si sta riscaldando l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Elisabetta Gregoraci si sarebbe finalmente sbilanciata, confessando a Pierpaolo Pretelli il suo interesse. Lo avrebbe fatto in piscina, approfittando dell’assenza di microfoni che le avrebbe garantito una certa privacy. Ma la confidenza privata è diventata pubblica quando Pierpaolo ha deciso di condividerla con Matilde Brandi. “In piscina mi ha detto una cosa. ‘Voglio fare l’amore con te’”, ha detto l’ex velino di Striscia la notizia alla ballerina, prima di abbandonarsi a una risata e fare rifermento a Flavio Briatore, l’ex marito di Elisabetta: “Lui, da quello che mi dice, è ancora geloso”.

La confidenza a Matilde Brandi

Matilde è diventata da tempo la confidente di Pierpaolo. Sempre a lei, Pretelli aveva raccontato di avere confessato a Elisabetta il desiderio di baciarla. Il limite posto dalla Gregoraci, però, per il momento resta invalicabile. Il fatto di essere osservata dall’ex marito da casa – “Niente bacio, sennò non posso tornare a Montecarlo”, aveva detto – sembra frenarla. Matilde conferma e a Pretelli dice: “Ma certo, si era capito. Io credo che lei non si è mai rifatta una vita perché sì ufficialmente si sono lasciati però c’è ancora…Non credo sia innamorata però subentrano altre cose. Lei è rinata anche a livello di vita. Secondo me dovete viverla così, senza pensare a quello che sarà”.

La gelosia di Elisabetta Gregoraci

Il palese avvicinamento non ha ancora trovato riscontri sul piano fisico. Elisabetta e Pierpaolo sono sempre più vicini ma la Gregoraci fatica a lasciarsi andare completamente. Secondo Pretelli, però, l’ex moglie di Flavio Briatore starebbe cominciando a manifestare i primi segni di gelosia. “Stamattina ho parlato con Dayane. Ci scherzavo e ridevo. Lei mi ha chiesto perché ci stessi scherzando”, ha raccontato compiaciuto a Matilde mentre Elisabetta sedeva poco distante da loro, probabilmente osservandoli. Quando arriverà il primo vero bacio?