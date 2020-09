in foto: Per gentile concessione Endemol

Elisabetta Gregoraci ha glissato completamente sull'attrazione che nella casa del Grande Fratello Vip è scattata palesemente per Pierpaolo Pretelli. E se lei glissa, lui rilancia: "Avrei voluto baciarla, questo le sussurravo all'orecchio nel letto ieri notte" ha risposto fermo ad Alfonso Signorini che incalzava sulle immagini mostrate poco prima in un filmato. Lei muta, impassibile, un sorriso imbarazzato e la mano ogni tanto sul cuore, a mò di battito. "Secondo me ha un trasporto da sorella maggiore, solo affettivo" tuona Pupo, quasi a provocare una reazione. E la Gregoraci ha continuato a ridacchiare e a lanciare occhiatine maliziose al suo adorato velino.

Tommaso Zorzi e la risposta al bacio che non c'è stato

Eppure con Tommaso Zorzi era stata più chiara o quando meno aveva tentato di fargli capire quale fosse uno dei suoi freni. La scena, poche ore prima, era stata questa: Zorzi l'aveva avvicinata per spettegolare bonariamente su quanto accaduto la notte precedente in uno dei letti giganti della Casa e, senza troppi giri di parole, le aveva chiesto: "Ho sentito un bacio?". Da lì, i remi in barca. Elisabetta Gregoraci gli ha risposto convinta: "No, nessun bacio, non mi allarmare nessuno a casa sennò non torno più a Montecarlo".

Il collegamento con l'atteggiamento piuttosto restio a commentare quello che a tutti gli effetti è più di un banalissimo flirt tra due persone adulte è stato immediato. Scena muta nel confessionale e solo qualche sorriso a chiosare su una storia della quale è meglio non parlare. E nonostante Signorini non abbia voluto mollare la presa fino all'ultimo istante, lei ha resistito, intimandogli scherzosamente di smetterla, che sennò chissà che poteva succedere fuori o chissà anche dentro di lei. Intanto Pretelli non sembra minimamente scalfito da questo apparente distacco mediatico della Gregoraci e del tutto intenzionato a raggiungerla sotto le coperte tutte le notti, sperando di riuscire a farla capitolare.

Quando Elisabetta Gregoraci litigò con Naomi Campbell per Briatore

E se nella Casa c'è preoccupazione per Montecarlo, a Montecarlo Briatore ha risposto in modo indifferente alla domanda di Valerio Staffelli armato di tapiro. "La sua ex moglie ha detto che ha sacrificato la sua vita per starle accanto…", al che il noto imprenditore ha risposto con un secco "Onestamente non mi interessa" che ha chiuso immediatamente la conversazione. Una foto abbracciato alla sua ex fidanzata Naomi Campbell è spuntata sul suo profilo Instagram e ha riacceso vecchi dissapori con Elisabetta Gregoraci, che durante la diretta del Gf Vip ha raccontato: