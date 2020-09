in foto: Foto Elisabetta Gregoraci: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.

In un momento di confidenze con Matilde Brandi e Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare al racconto della sua vita precedente al fianco di Flavio Briatore. Una vita così diversa, fatta di apparizioni pubbliche e responsabilità. Oggi la showgirl calabrese sembra essere in cerca di una rinnovata spensieratezza, come hanno dimostrato i momenti di gioco, ma anche di affetto, insieme al modello lucano Pierpaolo Petrelli. Fra loro, un bacio appassionato in piscina che ha già fatto discutere. C'è già chi pensa ad un'ipotetica love story, visto che l'ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva detto di essere interessato ad Elisabetta, già prima di entrare nella Casa. Guardando al passato, la Gregoraci non rimpiange affatto di aver rinunciato al ruolo di compagna di Briatore. "Gestire un uomo come lui non è stato facile", ammette.

Elisabetta Gregoraci sul rapporto con Briatore

Quando ai tempi scoppiò il loro amore, Elisabetta Gregoraci era un'entusiasta 24enne da poco trasferita a Roma dalla Calabria, per realizzare il sogno di una carriera nel mondo dello spettacolo. Fu allora che conobbe Flavio Briatore, imprenditore di successo, 30 anni più grande di lei. "Avevo 24 anni, ero una bambina. È arrivato lui, che è sempre stato Briatore, una figura forte, non potevo fare la cretina", spiega la Gregoraci, che a quei tempi sentiva di avere delle responsabilità. "Ho cambiato la mia vita e l'ho seguito perché un uomo come lui non puoi lasciarlo solo. Ho dovuto sacrificare le mie cose per stare con un uomo così", spiega alle coinquiline. “Non dico che non sia stato bello, ho viaggiato moltissimo, ho conosciuto persone in tutto il mondo però non potevo mai fare un passo falso, sempre attenta a quello che dicevo, a come mi vestivo. Ho rinunciato a tanti lavori, ho dovuto fare delle scelte”, aggiunge. Restava poco spazio per la sua vita personale, tanto che la prima vacanza con un'amica è arrivata solo a 38 anni:

L‘ho dovuto seguire nei suoi ruoli ed è stato abbastanza impegnativo. Facevo una vita di pubbliche relazioni. Un giorno ero col presidente Obama, sono stata invitata alla Casa Bianca. Ora voi mi vedete in tuta, ma ho avuto una vita molto impegnata.

Elisabetta Gregoraci e il bacio con Pierpaolo Petrelli

Nel corso di una prova in piscina, la showgirl calabrese e il modello si sono scambiati un lungo bacio, per potersi conquistare il budget settimanale. Poco dopo, la Gregoraci ci aveva scherzato su: “Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina: i miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio”. Poi nei giorni successivi, fra i due ci sono stati diversi ammiccamenti, baci e tenerezze che hanno fatto ipotizzare l'inizio di una love story dentro la casa. D'altronde, l'ex moglie di Briatore, poco prima di iniziare il reality aveva confessato: "Entro nella Casa da single, ma non escluso di potermi innamorare". Che si tratti di semplice affetto o di una scintilla di passione, la showgirl sembra comunque gradire le attenzioni di Petrelli e si gode a pieno i momenti di rinnovata leggerezza al suo fianco.