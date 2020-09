Dopo il bacio che si sono scambiati durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2020, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si candidano a diventare la prima coppia – o almeno la prima “ship”, a giudicare dai commenti sui social – di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. La chimica tra i due è evidente e il supporto dei fan che li vorrebbero insieme sta crescendo ora dopo ora, tanto che perfino il profilo ufficiale del Grande Fratello ha pubblicato un post di consapevolezza dedicato a quelli che sono stati già ribattezzati i “Gregorelli”.

Gregoraci e Pretelli commentano il bacio

Anche i diretti interessanti devono avere immaginato quanto potrebbe avere scatenato a casa il loro bacio. Lo dimostra un video finito su Twitter che mostra Elisabetta e Pierpaolo poco dopo la puntata. I due si siedono insieme per dividere un gelato quando l’ex velino lamenta di avvertire un fischio nelle orecchie. Immediata la battuta dell’ex moglie di Flavio Briatore che non è riuscita a trattenere l’ilarità: “Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina. I miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio”. Dell stesso avviso Pretelli: “Capirai. Uno per uno, fino a domani, bam!”.

Il bacio tra Elisabetta e Pierpaolo favorito dal GF

Già prima di entrare nella Casa, Pierpaolo aveva confessato a Fanpage.it il suo interesse per Elisabetta Gregoraci. Interesse che una volta varcata la porta rossa di Cinecittà starebbe crescendo. Perfino il Grande Fratello ha pensato di dare una spinta ai due in tal senso, organizzando una prova settimanale che prevedesse la partecipazione di Elisabetta e Pierpaolo in coppia. I due, per guadagnare il budget completo, sono stati invitati a scambiarsi un bacio in apnea, prova ripetuta poco dopo fuori dall’acqua. L’interpretazione di Pretelli è stata talmente convincente da spingere Elisabetta a coprirsi il viso per l’imbarazzo.