Si è conclusa la terza puntata del Grande Fratello Vip 2020. Sono quattro i concorrenti finiti in nomination per effetto dei voti combinati degli inquilini della Casa di Cinecittà. Ad affrontare il giudizio del pubblico da Casa saranno Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Franceska Pepe e Fulvio Abbate. I votanti dovranno decidere chi tra loro salvare. Il meno votato, però, non sarà eliminato ma finirà direttamente in nomination nel corso della quarta puntata di venerdì 25 settembre.

Le nomination segrete del primo gruppo e le motivazioni

Gli inquilini della Casa di Cinecittà sono stati divisi in due gruppi: il primo, composto dai concorrenti entrati nella seconda puntata, ha fatto nomination segrete, al secondo sono invece toccate le nomination palesi. La prima a votare è stata Stefania Orlando che ha nominato Franceska: “Del nuovo gruppo è quella con cui mi trovo peggio”. Denis Dosio: “Franceska, è la ragazza con cui ho parlato meno”. Myriam Catania ha votato Stefania Orlando: “La adoro ma è quella con cui vado meno d’accordo”. Elisabetta Gregoraci ha votato Franceska: “Ho legato meno, faccio fatica a parlarle”. Francesco Oppini: “Volevo nominare Franceska ma mi diverte la diatriba con Tommaso, Ero indeciso anche su Myriam ma l’uscita di Fulvio su Elisabetta non mi è piaciuta. Voto lui”. Fulvio Abbate: “Nomino Maria Teresa e Guenda, hanno instaurato un primato in cucina”. Ruta e Guenda Goria nominano Franceska: “È entrata un po’ svalvolata”. Franceska ha nominato Fulvio: “Nomino Fulvio, avrei voluto che spezzasse una lancia a mio favore”.

Le nomination palesi del secondo gruppo e le motivazioni

Il secondo gruppo, invece, è stato costretto a fare nomination palesi. Andrea Zelletta: “Nomino Massimiliano per coerenza, perché l’ho nominato anche la settimana scorsa”. Adua Del Vesco: “Ho nominato Massimiliano anche se stavolta non avrei voluto farlo. Ma questa settimana non abbiamo avuto modo di chiarirci”. Massimiliano Morra ha nominato Matilde: “È la persona con cui ho legato meno”. Matilde ha nominato Patrizia De Blanck: “Perché oggi non mi ha fatto fare il letto”. Tommaso Zorzi nomina Morra: “Non so niente di lui”. Patrizia De Blanck nomina Matilde Brandi: “È una rompipalle”. Pierpaolo: “Nomino Massimiliano perché nel gruppo è quello con cui ho legato meno”. Dayane Mello: “Voto Massimiliano. Abbiamo legato ma preferirei restasse Adua nella Casa. Se lei può stare meglio senza di lei, preferisco resti lei”. Enock nomina Adua: “Penso di avere parlato con tutto, con lei mi sono raccontato meno”.