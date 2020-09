Nemmeno una parola sull’ex moglie Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è arrivata da parte di Flavio Briatore. Intercettato da Valerio Staffelli di Striscia la notizia che gli ha consegnato un tapiro d’oro dopo la vicenda del focolaio di Covid-19 al Billionaire, quando lo stesso Briatore era risultato positivo al coronavirus, l’imprenditore ha risposto a tutte le domande di Staffelli, meno che a quella che fa riferimento alla vita di Elisabetta nella Casa di Cinecittà. “Onestamente non m’interessa”, ha replicato gelido Flavio prima di cambiare velocemente discorso.

Elisabetta Gregoraci vicina a Pierpaolo Pretelli

Elisabetta è uno dei personaggi di pregio di questa edizione del Grande Fratello, e non solo per merito del suo curriculum professionale e per il suo ruolo di ex moglie di uno tra gli imprenditori italiani più famosi al mondo. Tra le mura della Casa di Cinecittà, Gregoraci sembrerebbe avere stretto un legame con Pierpaolo Pretelli i cui effetti si fanno sempre più difficili da contenere. Dopo quel primo bacio in piscina, i due si sono avvicinati giorno dopo giorno al punto che l’ex velino le ha già chiesto il permesso di baciarla ed è riuscito a strapparle un secondo fugace bacio.

Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono separati da anni

Se anche tra Elisabetta e Pierpaolo dovesse accadere qualcosa di romantico, Briatore avrebbe solo un ruolo marginale nella vicenda, praticamente inesistente. Il matrimonio tra la conduttrice e l’imprenditore è terminato da anni e due, nonostante la separazione, sono rimasti vicini per il bene del figlio Nathan Falco. Legati da una profonda stima, non hanno mai speso pubblicamente parole di biasimo l’uno nei confronti dell’altra. Entrambi, inoltre, hanno già avuto altre storie d’amore senza che questo intaccasse il reciproco affetto.