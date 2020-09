L’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 diventa incandescente. Merito della chimica ormai innegabile sviluppatasi tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due, dopo il bacio in piscina e i continui contatti nella Casa che hanno spinto il concorrente ad ammettere di essere preso dall’ex moglie di Flavio Briatore, si sono scambiati poche ore fa un altro fugace bacio. Complice la canzone “Señorita” sulle note della quale stanno preparando una coreografia per la prova settimanale, Elisabetta ha avvicinato le labbra a quelle di Pierpaolo che ha dimostrato di ricambiare l’interesse, avvicinandosi a sua volta. Qui il video del momento.

Il video della reazione al bacio

L’attrazione tra i due è ormai innegabile. Pierpaolo ha ammesso di essere attratto dalla conduttrice, benché lei sia frenata dalla consapevolezza di essere osservata da casa. Per questo tra loro, benché la sintonia sia evidente, potrebbe non essere ancora accaduto nulla di serio. La necessità di procedere con i piedi di piombo non ha impedito la reazione fisica di Pretelli al bacio che, imbarazzato per l’incidente, ha chiesto a Elisabetta di nasconderlo. Il video è diventato immediatamente virale in rete.

Elisabetta Gregoraci è l’ex moglie di Flavio Briatore

La posizione di Elisabetta Gregoraci è ingombrante. La conduttrice è l’ex moglie di Flavio Briatore, uno tra gli imprenditori italiani più conosciuti nel mondo. È anche mamma di un bambino, Nathan Falco, nato dalla relazione con Briatore. Proprio la consapevolezza di essere osservata dal figlio a casa sta impedendo a Elisabetta di spingersi oltre con Pretelli, benché sia ormai evidenti le intenzioni di entrambi. Ad avvicinarli ci ha pensato il Grande Fratello che, a colpi di prove settimanali che prevedono una vicinanza fisica, ha fatto in modo che Gregoraci e Pretelli finissero sempre in coppia tra loro, in maniera tale da rendere evidente anche al pubblico a casa che tra i due esiste un’attrazione innegabile.